回應普京10月訪華　北京稱中俄元首一直有戰略溝通議題全面

中國外交部發言人汪文斌8月14日在例行記者會上表示，中俄兩國元首一直通過各種方式進行戰略溝通，議題豐富全面。



汪文斌在回答記者詢問有關俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月份訪華的問題時說，中俄兩國元首一直通過各種方式進行戰略溝通，議題豐富全面，雙方高層交往有序開展，就兩國合作和共同關心的問題廣泛交流。

發言人表示，雙方將繼續在兩國元首的戰略引領下，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係不斷向前發展。

關於中國國防部長訪問俄羅斯和白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）的問題，汪文斌回答說，中國國防部新聞發言人已經就有關的問題發布了訊息。

中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校8月14日下午宣布，應俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、白羅斯國防部長赫列寧（Viktor Khrenin）邀請，國務委員兼國防部長李尚福將於8月14日至19日赴俄羅斯出席第十一屆莫斯科國際安全會議、訪問白羅斯。在俄期間，李尚福部長將在莫斯科國際安全會議作大會發言，會見俄羅斯等國防務部門領導；訪白期間，將與白國家和軍隊領導人舉行會見、會談，參訪白軍事單位。