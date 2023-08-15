南美再有Trump粉選總統　阿根廷黑馬「創意救經濟」藥石亂投？

美國前總統特朗普（Donald Trump）粉絲、立場極右的經濟學家米萊（Javier Milei）8月13日在阿根廷總統選舉初選中領先，他或可扭轉阿根廷的經濟困局。



現年52歲、代表自由前進黨（La Libertad Avanza）參選的米萊自2021年起擔任阿根廷國會下議院議員。

人們對傳統政治體制失望，認為它未能解決阿根廷長期存在的經濟危機。米萊利用這機會來吸引選民。半島電視台（Al Jazeera）14日稱，他激烈的搖滾集會吸引對高通脹率、以及不斷惡化的貧困情況感到憤怒的選民。

有「阿根廷版特朗普」之稱的極右翼自由主義經濟學家、總統候選人米萊（Javier Milei）2023年8月13日在布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）分別與布宜諾斯艾利斯政府首長候選人馬拉（Ramiro Marra，左）及副總統候選人比利亞魯埃爾（Victoria Villarruel，右）在布宜諾斯艾利斯的競選總部相擁祝捷。（Reuters）

歷屆政府都未能應對經濟結構性問題，多次拖欠國際貨幣基金組織（IMF）的貸款。國家目前的危機因新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情以及俄烏戰爭而加劇，在食品和能源價格上漲的情況下，該國經濟備受到嚴重影響。

該國面臨高通脹率、貨幣貶值、外匯儲備持續減少、以及迫在眉睫的債務危機。米萊提議的是實行經濟美元化、廢除中央銀行、以及關閉一些政府部門，以逐步縮小國家規模來修復經濟。他提出用這些非常規「猛藥」給國家「治病」，不免令人擔心，這會不是藥石亂投。

2020年8月14，阿根廷布宜諾斯艾利斯的鑄幣廠（Casa de Moneda），一名工人正在準備將面值500阿根廷比索的紙幣進行包裝，然後送去進行點算以及做最終質量控制。（Getty）

有反對者指米萊的提議是不切實際的。其中包括實施經濟美元化的計劃，在本國貨幣快速貶值和高通脹率的情況下，大多數阿根廷人反對這計劃。90年代出於類似原因引入的美元披索掛鈎系統帶來短期效益，但最終導致迅速貶值。

2023年5月3日，巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）離開寓所。（Reuters）

南美洲另一位「特粉」（特朗普粉絲）總統，是巴西標榜右翼民粹的博爾索納羅（Jair Messias Bolsonaro），他上任前也被稱為「巴西特朗普」。他反新冠疫苗、以及下台前拒絕承認在2022年10月的大選中落選、煽動2023年1月該國大規模騷亂的言行，令人不敢恭維。

他2022年底敗選後一度流亡美國，2023年3月返回巴西利亞。6月他被巴西最高選舉法庭（Supreme Electoral Court）法官以5比2裁定博爾索納羅濫用權力及傳媒罪成，8年內不能競選公職。這意味他的政治生涯近乎結束。

博爾索納羅被指在2022年大選年涉濫用總統權力，召集外國外交官並毫無根據地公開批評巴西電子投票系統。