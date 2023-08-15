南美再有Trump粉選總統 阿根廷黑馬「創意救經濟」藥石亂投？
美國前總統特朗普（Donald Trump）粉絲、立場極右的經濟學家米萊（Javier Milei）8月13日在阿根廷總統選舉初選中領先，他或可扭轉阿根廷的經濟困局。
現年52歲、代表自由前進黨（La Libertad Avanza）參選的米萊自2021年起擔任阿根廷國會下議院議員。
人們對傳統政治體制失望，認為它未能解決阿根廷長期存在的經濟危機。米萊利用這機會來吸引選民。半島電視台（Al Jazeera）14日稱，他激烈的搖滾集會吸引對高通脹率、以及不斷惡化的貧困情況感到憤怒的選民。
歷屆政府都未能應對經濟結構性問題，多次拖欠國際貨幣基金組織（IMF）的貸款。國家目前的危機因新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情以及俄烏戰爭而加劇，在食品和能源價格上漲的情況下，該國經濟備受到嚴重影響。
該國面臨高通脹率、貨幣貶值、外匯儲備持續減少、以及迫在眉睫的債務危機。米萊提議的是實行經濟美元化、廢除中央銀行、以及關閉一些政府部門，以逐步縮小國家規模來修復經濟。他提出用這些非常規「猛藥」給國家「治病」，不免令人擔心，這會不是藥石亂投。
有反對者指米萊的提議是不切實際的。其中包括實施經濟美元化的計劃，在本國貨幣快速貶值和高通脹率的情況下，大多數阿根廷人反對這計劃。90年代出於類似原因引入的美元披索掛鈎系統帶來短期效益，但最終導致迅速貶值。
南美洲另一位「特粉」（特朗普粉絲）總統，是巴西標榜右翼民粹的博爾索納羅（Jair Messias Bolsonaro），他上任前也被稱為「巴西特朗普」。他反新冠疫苗、以及下台前拒絕承認在2022年10月的大選中落選、煽動2023年1月該國大規模騷亂的言行，令人不敢恭維。
他2022年底敗選後一度流亡美國，2023年3月返回巴西利亞。6月他被巴西最高選舉法庭（Supreme Electoral Court）法官以5比2裁定博爾索納羅濫用權力及傳媒罪成，8年內不能競選公職。這意味他的政治生涯近乎結束。
博爾索納羅被指在2022年大選年涉濫用總統權力，召集外國外交官並毫無根據地公開批評巴西電子投票系統。