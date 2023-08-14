阿根廷極右候選人總統初選領先　披索暴挫18%　國家勢將向右轉？

當地時間8月13日，今年10月阿根廷總統大選初選的初步統計（90%開票率）顯示，有着「阿根廷版特朗普」之稱的極右翼自由主義經濟學家、總統候選人米萊（Javier Milei）以30.5%的得票率「意外」位列第一，遠高於20%左右的預期值。報道稱，初選結果被視為大選的風向標，米萊的領先表明，長期的經濟危機讓選民對中左翼政黨失去信心，阿根廷未來很可能出現「向右轉」的趨勢。

本文獲觀察者網授權轉載；撰文：劉程輝



（編按：米萊在初選「跑出」後，阿根廷銀行間的披索匯率暴跌，跌幅17.9%，至1美元兌350.05披索。）

綜合路透社、法國24電視台報道，在米萊之後，阿根廷主要反對黨聯盟「變革聯盟」的總統候選人、前國家安全部長布利里奇（Patricia Bullrich）以28%的得票率次之，位列第三的執政黨聯盟「祖國聯盟」總統候選人、現任經濟部長馬薩（Sergio Massa）拿到了27%的選票。

米萊在選後發表的講話中稱，「我們是真正的反對派」，「一直失敗的老朽事物不可能帶來一個不一樣的阿根廷」。阿根廷保守派前總統馬克里（Mauricio Macri）表示，「米萊（支持率）的增長令人意外，這表明民眾對政治的不滿」。58歲的商人波洛可說，阿根廷需要一條通往未來的道路，但是還沒有哪個政黨能指明它。

有着「阿根廷版特朗普」之稱的極右翼自由主義經濟學家、總統候選人米萊（Javier Milei）非常崇拜美國前總統特朗普（Donald Trump）。圖為特朗普2023年6月13日在貝德明斯特（Bedminster）高爾夫俱樂部發表講話。（Reuters）

法新社稱，米萊十分「崇拜」美國前總統特朗普和巴西前總統博索納羅，他將氣候變化稱作「謊言」，還曾明確表示希望廢除中央銀行、禁止墮胎、放開武器銷售甚至是人體器官交易。

高盛在初選投票前的一份報告中表示，米萊支持「更激進」的經濟政策，包括用美元取代本國貨幣比索和大幅削減支出，但由於他還沒有建立一套成熟的「政治機器」（通常指政治組織和以其為核心的制度安排），這將給當地市場造成一些不確定性，可能會削弱市場信心。在接下來的幾個月，米萊仍面臨着艱苦的競爭，這將考驗他贏得更多選民的能力。

2023年2月，阿根廷通脹率突破100%，為自1991年以來首次。（Reuters）

近年來，阿根廷持續面臨通貨膨脹和經濟衰退困境。路透社11日稱，阿根廷已經是世界上通脹率最高的國家之一，年通脹率接近116%。今年以來，阿根廷通脹率在4月達到峰值8.4%，儘管後來數據下降，但分析師認為，7月通脹率可能將回升至7.1%。有專家預測，今年阿根廷國內生產總值將萎縮3.1%，2024年將再萎縮0.2%，2025年有望增長2.5%。

美聯社（AP）稱，為維持經濟，阿根廷只能加緊印鈔，導致通脹惡性循環。數據顯示，阿根廷近期外匯儲備已不足320億美元，其外債規模在2022年底達2767億美元。

7月28日，國際貨幣基金組織（IMF）與阿根廷政府達成新協議：IMF技術團隊同意啟動阿根廷經濟形勢第五輪和第六輪評估，如果相關評估結果通過，阿根廷將在今年8月和11月分兩次獲得IMF總計約75億美元的債務再融資貸款，用於償還到期舊債和穩定該國金融市場。

對於初選結果，路透社分析，正是長期的經濟危機讓很多阿根廷選民對主流政黨失望。托爾夸托・迪特拉大學政治學教授內格里（Juan Negri）認為，米萊的領先「反映出了許多選民對政黨不信任的失望情緒」。27歲的銷售主管卡多佐（Facundo Cardozo）認為，阿根廷的情況如此糟糕，米萊的非傳統做法可能是最好的選擇：「你必須打破現有的東西，然後將碎片重新組合在一起並重新開始。」