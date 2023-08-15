遊日注意｜颱風蘭恩今晨登陸和歌山　多班往返香港航機取消或延誤

颱風「蘭恩」今天（15日）上午登陸日本和歌山縣，並挾帶豪雨和巨浪，讓日本交通大規模停擺。據本港天文台顯示，在上午5時，颱風蘭恩集結在大阪之東南偏南約130公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約15公里，橫過日本關西一帶。其中日本航空公司表示，已取消昨天（14日）19個航班，以及今天的240個航班，近2.5萬名旅客受影響。



香港方面，國泰CX566和CX596今日出發往大阪關西的航班取消，另有4班分別往大阪關西、名古屋延誤至16日起飛。

香港快運今日3班往大阪關西和1班往名古屋的航班，由上午延遲到下午才起飛。這4班機在當地的回程時間，亦由下午延遲至晚上。

香港航空亦有4班來往大阪關西的航班延誤。樂桃航空昨晚由大阪關西來港的MM067取消，今天和明天出發往大阪關西的航班亦取消。

台灣也有多個航班取消或延後，主要涉及今天往返台灣至大阪、名古屋的航班。其中國泰航空已宣布，今天往來台北至大阪的航班異動，CX564台北往大阪，延至16日下午1時50分起飛；CX565大阪往台北，延至16日晚上6時05分起飛。虎航、樂桃航空、中華航空、長榮航空等，亦紛紛取消或延後航班。

至於新幹線列車的部份，名古屋站至新大阪站之間的東海道新幹線，今日全面停駛；東京站至名古屋站之間的列車班次會大幅減少；新大阪站和岡山站之間的山陽新幹線，亦可能暫停服務。