APEC第三次高官和部長級會議　俄羅斯：美國拒向俄官員發簽證

亞太經濟合作組織（Asia-Pacific Economic Cooperation，APEC）第三次高官和部長級會議（SOM3，暫譯）7月29日至8月21日在美國西雅圖（Seattle）舉行。俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）8月14日稱，美國拒絕向俄羅斯多個部委和相關部門的工作人員發放入境簽證。



俄衛網8月15日稱，安東諾夫對記者表示，美國除通過將非核心議題納入議程使討論政治化外，更粗暴地濫用東道主職權、歧視俄羅斯的參與，包括拒絕發放簽證及多次拒絕以視像方式接入多場關鍵會議。

他指在APEC框架內進行的合作情況極其消極，俄方認為美國在第三次高官和部長級會議期間的行為是完全不可接受的。

安東諾夫對11月在三藩市（San Francisco）舉行的APEC峰會表達「嚴重關切」，並敦促美國按時發放所有已提交申請的簽證。

今年的APEC會議由美國主辦，並出現有關美國會否不邀請部份官員出席的爭議，《華盛頓郵報》7月27日引述3名知情的美國官員稱，白宮已決定禁止香港行政長官李家超出席11月在三藩市舉行的APEC領導人非正式會議。路透社7月28日也引述兩名美國會幕僚稱，美國務院已通知美國會成員，指不會邀請李家超出席這會議。

香港環境及生態局局長謝展寰則於8月14日啓程前往西雅圖，出席為期兩天的APEC能源部長會議。