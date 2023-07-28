華郵：美國白宮決定禁李家超出席APEC

美國《華盛頓郵報》7月27日引述消息稱，白宮已決定禁止（Bar）香港行政長官李家超出席亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation，APEC）。



報道指，上述消息由3名知情的美國官員透露，白宮發言人拒絕回應此事，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇則表示強烈反對，稱這違反APEC規定並違背美方自己作出的承諾。

亞太經濟合作會議11月12日至18日在美國加州（California）三藩市（San Francisco）舉行。

美國跨黨派議員6月7日呼籲華府勿邀李家超出席APEC後，中國外交部8日回應稱，東道主有責任確保各成員代表順利參會，中方相信美方會履行承諾，確保包括香港在內的所有成員代表參會。

超過50個人權組織等6月30日也向美國總統拜登（Joe Biden）發表聯署公開信，要求美國政府明確表態禁止李家超入境美國出席亞太經濟合作會議。

美國務院原本披露將邀請受其制裁的李家超出席APEC，遭4名參眾議員聯名反對後，美國務院更改說法，稱之前向國會提交的回覆是「錯誤版本」，國務院對該錯誤表示遺憾，強調目前尚未就邀請作出任何決定。