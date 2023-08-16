路透社：美日韓大衛營峰會料發表聯合聲明提及台海穩定

《路透社》於14日引述美國政府高級官員指出，隨着對中國實力增長的擔憂與日俱增，美國、日本和韓國領導人將於本周五（18日）在位於馬里蘭州（Maryland）卡托克丁山（Catoctin Mountains）的總統度假勝地大衛營舉行的三國峰會上，就技術和防務事務發佈一系列聯合倡議，包括推進在彈道導彈防禦及其他新領域上的協作，以及強調維持台灣海峽和平穩定的重要性。



據不具名官員透露，美日韓三國不太可能在此次峰會上達成正式的安全協議，但會就地區責任達成相互理解，並建立在危機時刻便於溝通的三方熱線。

美國與日韓之間已有正式的共同防禦協議，惟鑑於中國勢力不斷擴張及其意圖令人日益憂心，華府希望日韓之間能夠更密切合作。

其中一位匿名美國官員表示，雖然建立三方安全框架仍很遙遠，但三方正在採取措施，讓各方了解自己在地區安全方面的責任，並推進在彈道導彈防禦、技術及其他新的領域上推進「非常實質性的」的協作。

此外，有官員表示，三國的聯合聲明將包括有關維護台灣海峽和平與穩定的措辭，預計有關該條款和其他條款的確切措辭的談判將進行到最後一刻。

但目前商議中的措辭將與美國此前在這一問題上的立場保持一致，避免與北京的言辭急劇升級。在拜登與中國國家主席習近平今年稍後可望舉行會談之前，華府設法緩解緊張局勢。

拜登的前白宮官員、現供職於華盛頓戰略與國際問題研究中心智庫的約翰斯頓（Christopher Johnstone）稱，美國政府正試圖利用日韓關係緩和的機會將一些進展「制度化」，使未來的領導人更難扭轉有關政策。