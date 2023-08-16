美日韓領袖峰會將召開　三國外長指是推動合作歷史機會

美日韓領袖峰會18日在美國大衛營舉行，三國外長15日晚先舉行約1小時的視象會議，一致同意這次峰會是三國合作的歷史性機會。美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）15日表示，今次邊峰會不應被中國視為挑釁，強調會議符合3個國家的共同利益，沒有理由認為這次峰會具有挑釁性，又或煽動任何緊張局勢。



日本外務省表示，日本外務大臣林芳正、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、韓國外交部長朴振，15晚舉行了視象會談。在會談一開始，林芳正首先就美國夏威夷州毛伊島（Maui）山火，對美國人民及政府予以慰問，並盼災區能早日重建。

對於三國合作的進展，三國外長都表示歡迎，認為在當前環繞美日韓的安全環境趨於嚴峻，三國合作不僅為應對朝鮮，也對於區域和國際社會的和平穩定，以及實現「自由開放的印度太平洋」更為重要。

美日韓外長都認為，8月18日將舉行的日美韓峰會將是3國合作的歷史性機會。同時，為了讓美日韓峰會順利舉行，將持續密切合作協商。

另外，布林肯同日表示，日本將經過處理的福島核廢水排入海洋，美國對其計劃感到滿意，認為符合國際標準。