正值盧布大跌　俄羅斯推數字盧布圖避制裁

俄羅斯在8月15日開始為數字盧布進行測試，希望以區塊鏈技術協助其規避制裁，並加強對國家財產的控制。



俄羅斯多年一直在考慮創建數字貨幣，隨着2022年俄烏戰爭爆發，西方制裁阻礙了俄羅斯使用全球銀行體系，數字盧布的開發工作才真正起步。俄羅斯央行在2020年10月表示，希望建立數字盧布以實現「安全、快速、便利且可供俄羅斯任何人在任何地方使用的支付方式。」

圖為8月15日，位於俄羅斯莫斯科的俄羅斯中央銀行。（Reuters）

測試階段展開正值盧布兌美元匯率跌至開戰以來的最低水平，俄羅斯央行在15日宣布大幅加息3.5厘，以阻止盧布跌勢。

大多數俄羅斯銀行已被禁止使用國際交易的主要系統，迫使莫斯科尋找其他去美元化的途徑。莫斯科的目標明確：減少西方制裁的影響，並使其金融體系更具靈活性。

在俄羅斯，負責監督數字盧布金融架構安全的是FSB安全局，一些非政府組織已經對潛在危險提出了警告。

加密貨幣投資基金ARK36創始人默克（Mikkel Morch）表示，這將提高俄羅斯規避制裁的能力，因區塊鏈技術更不容易受到制裁限制和攻擊。同時默克補充，將盧布數字化將給當局帶來「巨大的控制權」，使政府能夠在任何時「處罰或凍結個人資產。」

根據俄羅斯民意調查機構VCIOM，約六成俄羅斯人對政府的目標了解有限，還沒有準備好使用這種貨幣。