《華郵》：美國知名博物館早年為證白人優越收集人腦

據《華盛頓郵報》披露，由美國多間博物館及研究機構組成的史密森尼學會（Smithsonian Institution）早年蒐集了大量有色人種的大腦及其他人體器官，試圖通過種族間的解剖學差異來證實白人的優越性，如今館方打算推動將「館藏」歸還受害者後人。



報道指，在時任館長、當時被普遍視為種族和人類進化專家Ales Hrdlicka的指示下，博物館開始進行「種族大腦收集」活動，至今仍存放於博物館的近255個大腦中，大多數取自黑人、原住民和其他有色人種；這些人腦來自德國、捷克、南非、菲律賓等逾10個國家和地區。

華郵揭露指，隸屬於史密森尼博物館的自然歷史博物館，目前仍藏有至少30,700件人類遺骸及其他身體部位。據知，這些遺骸絕大多數都是在未經當事人或其家人同意的情況下取得。當年研究人員對那些住院、貧窮或沒有直系親屬來認領或埋葬的逝者遺體下手，甚至有人類學家和科學家如盜墓般挖掘墓地來獲得遺骸。

史密森尼博物館為知名機構，旗下橫跨研究機構、21間博物館和國家動物園等，美國國家自然史博物館更是其中一大代表性單位。

據分析，藏品中有逾6成是在Hrdlicka自1903年擔任體質人類學部門負責人的40年間收集。他招募並建立了一個由人類學家、科學家、醫生和教授組成的國際網絡，以他的名義從80多個國家的墓地、戰場、醫院和停屍房收集。

華郵歷時一年研究博物館收集的人類遺骸，檢閱含論文、田野記錄和當年一大關鍵人物信函等上千件檔案，並訪談超過50位專家、博物館人員、逝者遺族與相關團體後，揭露此鮮為人知往事。

隨着調查展開，自然歷史博物館聘請了兩名研究人員來研究遺體器官和其他物品的管理和歸還問題。博物館秘書Lonnie G. Bunch III在今年4月發表聲明，對該學會過去收集遺體和遺體器官的方式表示歉意，並宣佈成立特別工作組來決定如何處理這些遺骸。Bunch在接受採訪時說，他的目標是歸還儘可能多的遺體器官。