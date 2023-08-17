路透民調：近半受訪美國民眾支持禁用TikTok

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最近一個民意調查顯示，近半受訪的美國成年人表示支持在當地封殺抖音海外版TikTok。



路透社8月16日報道，有關民調在14至15日進行，有1,005名成人受訪，當中包括443名民主黨及346名共和黨支持者，誤差為4個百分點。

根據調查結果，大約47%受訪者稱支持禁止在美國禁用TikTok，其中58%的共和黨人表明認同封殺令，比民主黨的47%稍多。

今次民調正值美中關係陷入數十年以來的新低，因此亦反映美國民眾對中國在全球影響力的憂慮。

封殺TikTok問題成為近年美國政壇的其中一個焦點，特朗普（Donald Trump）在2020年執政期間曾計劃禁止民眾下載TikTok，惟遭法院推翻決定。拜登（Joe Biden）上台後，國會至今都未通過授權華府封殺該應用程式的新權力，不過有國會議員表示，他們正考慮更改部分法案內容。

有關問題同樣成為共和黨人在2024年總統大選重點之一，出選的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）稱支持以一些形式在全國禁用TikTok。

聯邦調查局（FBI）、中情局（CIA）等情報部門都指TikTok威脅安全，但TikTok指美國有超過1.5億用戶，強調已經採取史無前例的行動保障美國用戶數據。