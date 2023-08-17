大敵當前烏克蘭內訌？美媒：軍方與總統辦公室「搞分裂」

大反攻過去兩月，烏克蘭軍隊乏善可陳的戰場進展，不僅在持續消磨美西方的耐心，也使得烏克蘭高層內部漸生分歧。《新聞周刊》16日撰文稱，眼下烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）正面臨兩難局面：要麼全力以赴，冒着代價高昂的失敗風險；要麼及時止損，接受具有政治破壞性的失敗。



本文獲觀察者網授權轉載；撰文：范維



澤連斯基日前已承認，戰鬥進行得「非常艱難」，速度比預期的要慢。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內則表示，烏軍反攻正在穩步推進，其防線穩定，正在逐步為繼續推進創造條件。

知情人士向《新聞周刊》透露，目前的烏克蘭領導層已經分裂為兩個陣營。總統辦公室的一些人希望鞏固已有成果，及時撤退，並為俄軍潛在的秋冬攻勢做好準備。而包括總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）在內的軍方高層要求繼續推進，同時將對反攻進展的批評斥為「源於誤解的不耐煩」。

一位不具名的西方高級官員上週向美媒介紹，俄羅斯軍隊已築起很多道防線，但烏軍甚至連第一道防線都還沒有真正突破。

烏克蘭官員已經認識到了戰場條件的嚴峻性：烏軍擁有大量先進武器，而接受的訓練卻很有限。其進攻部隊受到北約和蘇聯軍事理論的混合影響，並且缺乏支持更現代化作戰方法所需的空中力量。

事實上，據「今日俄羅斯」介紹，烏克蘭方面已經將反攻乏力的原因歸結為幾個主要方面：西方軍事援助的延誤、缺乏空中支持、俄羅斯強大的防禦系統以及廣泛分佈的雷區。

8月4日，俄羅斯國防部稱，烏軍自6月反攻以來，已經損失超過4.3萬名作戰人員和4900件武器裝備。15日，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）表示，儘管擁有西方國家的全方位支持，但是烏軍的所謂反攻並未能取得戰果。西方的武器、北約所謂先進的規劃方法、部隊管理方法無法確保其在戰場的優勢。

圖為路透社2023年6月20日發布的照片，顯示烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）在國內一不知名地點與同僚注視一幅地圖。（Reuters）

「烏克蘭領導層在軍事戰略上必然存在一些分歧。」一位與烏克蘭政府關係密切的消息人士稱，由於獲得前線過於樂觀的評估，烏克蘭的文職官員有一種在反攻進展上遭到軍方誤導的感受，他們對此十分不滿。該消息人士表示，目前仍未有關於軍隊換血的消息，「但可以設想這樣的事情」。

烏克蘭國防部的發言人拒絕就上述說法的具體細節發表評論，而是在相關聲明中稱，「軍事指揮部與國家政治領導層之間存在直接溝通，其任務是在軍事形勢動態條件下做出決策。」發言人稱，對軍事指揮部的信任是取得勝利的重要前提，此外，他將有關內部不和的消息歸咎於俄羅斯「持續推進的宣傳敘事」。

西方在烏軍反攻一事上，從軍事援助到媒體炒作的持續介入也讓基輔的氛圍更加複雜。西方官員開始明確表達出對於反攻進展的擔憂，白宮國家安全委員會戰略溝通協調員柯比日前就毫不避諱烏軍遇到的「困難」，他表示，沒人能預測反攻能走多遠，又能取得怎樣的突破，而西方媒體對今年烏克蘭方面遭遇的每一次積極或消極的事態發展，幾乎都進行了不遺餘力的炒作。

「一場指責遊戲正在基輔醞釀。」《新聞周刊》說。