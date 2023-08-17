巴基斯坦基督徒被指褻瀆《可蘭經》　穆斯林破壞教堂報復

巴基斯坦兩名基督徒社區居民被指褻瀆《可蘭經》，惹來穆斯林不滿，後者更在多個教堂破壞和縱火，當地政府調派軍警保護基督徒社區。



路透社8月17日報道，事件發生於16日，位於旁遮普省（Punjab）費薩拉巴德（Faisalabad）的工業區賈蘭瓦拉（Jaranwala），兩名基督徒被指在《可蘭經》上寫有冒犯字句，消息傳出後，大批穆斯林到基督徒社區聲討，要求交出該兩名涉事人士。

報道引述當地居民和社區領袖指，該批穆斯林由多名地方教士率領，他們手持鐵棍、刀等武器到場，並在多間教堂大肆破壞和縱火，整個過程長達十小時以上。

消息指騷亂期間在場的警員都沒有介入阻止，不過警方否認，強調安全部隊已經阻止局勢進一步惡化。地方政府之後亦表示，準軍事部隊已經調派到當地協助警方控制場面，並封鎖基督徒社區，禁止外人進入。

目前該兩名基督徒已經逃離當地，而事件中一共有超過100名疑犯涉嫌參與騷亂被捕，政府同時下令調查事件。

根據巴基斯坦法例，褻瀆神明的最高刑罰是死刑，雖然當地至今沒有為此執行死刑，惟不少涉嫌人士在法庭外遭民眾「私了」。法官亦因為憂慮裁決可能過於寬鬆而惹來殺身之禍，因此都推掉有關官司。