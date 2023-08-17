馬來西亞墜機10死　砸中電單車司機　曾奮力起身自救終不幸燒死

馬來西亞一架小型飛機8月17日在雪蘭莪州莎阿南U16區墜機，失控墜落牙直利大道（Guthrie）朝北方向11.7公里處。墜落地點在莎阿南埃爾米納（Elmina）。它的殘骸砸中經過的轎車和電單車，案中10人死亡，包括轎車和電單車司機。



馬來西亞百格新聞引述警方及消防消息稱，出事飛機是Beechcraft Model 390輕型噴氣式商用飛機，案中10人罹難，包括正、副機師各1名、6名乘客以及2名道路使用者。

馬來西亞《光明日報》17日稱，飛機墜毀後傳出陣陣爆炸巨響，住在埃爾米納谷2區（Elmina Valley 2）的居民聞聲前往查看。

該報引述目擊者在網傳現場影片下方留言稱，慘被砸中的電單車司機全身起火後一度起身，最終不幸大火吞噬，燒成焦炭。

▼馬來西亞《東方日報》在Facebook專頁發布，身在現場、目睹事件的車主事後釋出行車記錄儀拍下的墜機畫面，可見飛機墜地後即時爆炸起火。

▼馬來西亞媒體Kool 101發推文稱，出事的是一部特別包機，至少10人死於這場空難。死者包括彭亨州行政議員佐哈里（Johari Harun）。

當地居民拍攝現場影片，顯示飛機墜毀的位置一片焦黑，並可看到公園的停車位有一輛燃燒的電單車以及一具燃燒中的遺體。飛機墜落地點也有一具正在燃燒的遺體。目擊者對此震驚又難過。

該報引述沙亞南U16區艾米納住宅區的住戶沙米向《大都會日報》說，「我駕著車，突然看見一架飛機歪歪斜斜的飛過，不久就聽到一聲巨響……」

現年31歲、引為退役空軍的他說，事發時他正駕車送貨到巴也加拉斯（Paya Jaras），途中聽到巨響時，他還一度以為是附近工廠發生火警而引起的。

沙米說：

我直接開車去到現場，才看見飛機墜毀在馬路上，滿地都是碎片。我也看到一個人，已經燒成焦屍……當下我什麼也做不了。

沙米隨後問其他更早來到現場的目擊者，他們告訴他，死者是一名電單車司機，飛機墜毀時撞上電單車導致他死亡。

馬來西亞《光華日報》17日稱，接報到場的消防人員，花了10鐘將火撲熄。

已獲准降落 事前沒求救

馬來西亞《東方日報》17日引述雪州總警長拿督胡申受詢時稱，警方有航班乘客名單，但目前無法透露更多細節。他僅稱機上罹難者介乎40至50歲之間。

他稱出事飛機當時已獲准降落，但出事前沒有發出求救訊號，沒要求緊急降落。他稱飛機是在着陸前2分鐘墜毀。

出事私人飛機據信是在17日下午2時8分，從浮羅交怡島（Pulau Langkawi）飛往梳邦（Subang），預計下午2時49分降落。但它下午2時40分左右飛過柏西蘭艾米納靠近花園旁的路段時，突然失控墜毀牙直利大道，更多次傳出爆炸巨響。