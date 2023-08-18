伊朗外長7年來首訪沙特　稱兩國關係正走上正軌

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）在沙特首都利雅德（Riyadh）會見沙特阿拉伯外長後說，雙方會談成功，兩國修復關係的工作取得進展。



伊朗與沙特尋求結束過去的敵對關係並加強合作。路透社報道，阿卜杜拉希揚星期四（8月17日）在與沙特外長費薩爾舉行的聯合新聞發布會上說：「德黑蘭和沙特之間的關係正走在正確的軌道上，我們正在見證進展。」他補充道，「會談取得了成功」。

阿卜杜拉希揚的沙特之行是兩國斷交七年來，伊朗外長首次訪問沙特。沙特外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）於6月份在德黑蘭會見了伊朗官員。這兩個區域對手於3月份在中國的斡旋下，達成恢復關係的協議。

根據該協議，德黑蘭和利雅得同意修補外交裂痕，並在敵對多年後重建關係，雙方的敵對關係危及了波斯灣地區、也門、敘利亞和黎巴嫩的穩定。

2016年，抗議者襲擊沙特阿拉伯駐德黑蘭大使館，以報複利雅得處決一名著名什葉派神職人員，隨後沙特與伊朗斷絕關係。

阿卜杜拉希揚說：「我們在今天的會議上就廣泛的問題進行了良好的討論。」

費薩爾說，沙特希望看到伊朗總統萊希應沙特國王薩勒曼的邀請到訪。他在6月份到德黑蘭訪問時傳遞了這一邀請。萊希表示，他將在「適當的時間」前往沙特。

費薩爾表明，沙特熱衷於落實中國斡旋的協議中的所有要點，無論是經濟還是政治計劃，並補充道，兩國大使將在各自大使館重新開放後就職。

伊朗在6月間重開駐沙特的大使館，並舉行升旗典禮。伊朗官方媒體8月9日報道，大使館已恢復運作，但利雅德當局尚未證實該消息。

另據伊朗媒體引述伊朗外交官星期天（13日）的話說，沙特駐伊朗第二大城市馬什哈德領事館自12日起正式恢復領事活動。

中國通訊社報道，在中國的斡旋下，沙特和伊朗兩國代表於今年3月6日至10日在北京舉行對話，中沙伊三方簽署並發表聯合聲明，宣布沙伊雙方同意恢復外交關係。4月6日，沙伊雙方簽署聯合聲明，兩國宣布即日起恢復外交關係。