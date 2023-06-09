當地時間6月6日晚，伊朗駐沙特使館正式重新開放，意味着沙伊雙邊關係進入新的發展階段。今年3月，在中國的斡旋下，沙特和伊朗宣佈雙方達成「北京協議」，恢復雙方外交關係，並且將在兩個月內重開使館並互派大使。如今，沙伊兩國正式兑現協議，將給地區和世界帶來深遠影響。



撰文：文晶 清華大學戰略與安全研究中心博士後研究員



沙特與伊朗的心事

伊斯蘭教遜尼派為主的沙特與什葉派人口佔多數的伊朗同為中東地區具有影響力的大國，長期以來，因宗教派系鬥爭、地區領導權爭奪以及在敘利亞、也門等地區議題上意見不同而紛爭不斷。近年來，沙特和伊朗開始着眼於自身國家利益與地區局勢發展變化，進行外交戰略與政策調整。

沙特是美國在中東地區的盟友，一直以來依靠美國為其提供安全保障，但美沙關係在拜登（Joe Biden）上任後急劇下降，卡舒吉事件爆發後，拜登拿沙特的人權問題做文章，並稱沙特為「被放逐的國家」（pariah），雙邊關係一度降到谷底。王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）掌握權力後，沙特表現出更為獨立自主的外交意識。去年美國中期選舉前夕，沙特佔主導作用的石油輸出國組織（OPEC）不顧美國的指責與威脅，宣佈削減石油產量，向外界傳達「與美國保持一致不再是沙特唯一戰略選項」的信號。此外，沙特目前正投資數十億美元實施「2030年願景」，與伊朗緩和外交關係將有利於該項目吸引外國資金流入，加快沙特成為地區和全球貿易、雲計算中心。

美國與沙特盟友關係生變，尤其見諸於沙特拒絕應美國要求增產石油。圖為美國總統拜登和沙特王儲穆罕默德（MBS）於2022年7月出席在吉達舉行的吉達安全與發展峰會​​ (GCC+3) 。（Reuters/資料圖片）

伊朗近年來面臨國際經濟制裁、外交孤立與國內局勢不穩定的雙重壓力。特朗普（Donald Trump）上任後，宣佈美國退出伊核協議，拜登任期，美伊談判停滯不前，美國及其盟友對伊朗發動全方位制裁。2021年8月，萊西（Seyed Ebrahim Raisi）擔任伊朗總統後，隨即宣佈將緩解與地區國家的緊張關係。此外，伊朗與沙特緩和關係將分化以色列在地區構建的反伊聯盟。以色列前總理貝內特（Naftali Bennett）稱：「沙特與伊朗的協議表明以色列建立反德黑蘭聯盟的努力失敗了。」

美國在中東的戰略收縮

中東尤其是海灣地區自二戰以來就被認為是美國的勢力範圍，美國在中東的核心利益主要包括捍衛以色列在中東的安全、維護美國在中東的軍事基地網絡和打擊暴力極端主義及防控核武器擴散。奧巴馬（Barack Obama）政府是美國曆任政府中東政策的轉折點，面對全球金融危機和新興國家崛起，美國開始減少對中東的投入，提出亞太再平衡戰略，戰略重心從中東轉移到亞太，在中東聯合以色列與沙特來對抗伊朗，形成所謂「均勢」。拜登上任後，其全球戰略重心再次轉向亞太，並正式提出「印太戰略」。在中東通過減少外交投入，依靠同盟，保持中東的力量平衡。

敘利亞總統巴沙爾5月19日出席阿拉伯國家聯盟峰會期間，獲沙特王儲穆罕默德接見。（Reuters）

中國在中東的戰略考量

長期以來，中國與中東國家的主要合作聚焦在經濟尤其是能源領域，鮮少涉及地區政治安全議題。去年年底，中國國家主席習近平訪問沙特並參加中沙、中海和中阿相關對話機制，再加上今年2月中旬伊朗總統萊西訪華，中國與中東互動更加密切。

此次沙伊兩國在中國的協調下握手言和並簽訂三方聲明，對於中國中東外交具有里程碑意義，表明中國決定以斡旋者的身份參與調停地區矛盾，參與地區安全治理，發揮作為全球大國的角色影響力。如果往前回溯中國近些年來在中東的戰略動向，會發現此次對話的達成並不是一蹴而就的。

早在2016年，沙伊斷交後，習近平即訪問兩國並在阿盟發表講話，闡釋了中國的中東政策。中國提出處理中東問題的「三個關鍵」，即化解分歧，關鍵要加強對話；破解難題，關鍵要加快發展；道路選擇，關鍵要符合國情。同時，習近平還提出「不找代理人、不搞勢力範圍、不謀求填補『真空』」的「三不原則」。中國從來不把中東當作與其他大國博弈與競爭的舞台，更無意填補所謂「美國離開後留下的真空」。毋庸置疑，在烏克蘭危機持續一年多之久，歐亞大陸乃至全球都被地緣政治安全的焦慮情緒所籠罩之時，中國發揮大國角色，推動沙伊兩國握手言和，對化解地區安全矛盾、緩解地區安全壓力發揮了極其關鍵的作用。

沙伊關係：沙特阿拉伯外交部長費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）和伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）2023年4月6日在中國北京會晤。圖片由沙特通訊社（Saudi Press Agency）提供。（Reuters）

沙伊和解對中東地區意義重大

沙特與伊朗作為中東伊斯蘭世界遜尼派和什葉派的「領袖國家」，兩國關係在中東地區政治安全穩定上扮演了「晴雨表」的角色。而素有世界「火藥桶」之稱的中東，是國際安全局勢的「温度計」。沙伊和解對中東地區意義重大。

沙伊和解有助於緩解地區緊張局勢。長期以來，沙特與伊朗作為兩個地區強國，長期採取敵對態度，地區其他國家被迫在兩國之間選邊站。沙伊恢復外交關係為中東地區和平穩定樹立了典範，極大緩解了海灣地區的緊張局勢，當地媒體甚至用「世紀和解」來形容其所帶來的和平意義。

沙伊和解也有利於加快地區其他安全議題的解決。沙伊恢復外交關係為兩國對話打開大門，也給敘利亞、也門危機帶來解決的希望，也可以緩解伊拉克的緊張局勢。也門內戰一直被視為沙特與伊朗之間的代理人戰爭，也門的胡賽武裝被認為受到伊朗政府的支持，沙伊和解為也門和平奠定了基礎。長達幾十年來，伊朗和沙特在伊拉克進行着長期的宗派鬥爭，沙伊和解有助於消除伊拉克所面對的沙伊競爭的緊張關係，對整個中東局勢是利好。