日媒：緬甸政治危機未解　棄任2026年東盟輪值主席國

2026年東盟（ASEAN）輪值主席國原定是緬甸，但外交界人士透露，由於內外政治危機遲遲未解，緬甸決定放棄這項主席任務。



《日經亞洲》引述外交界人士報道，由於目前被排除在東盟峰會和其他會議之外，緬甸軍政府決定2026年不擔任東盟輪值主席。

緬甸軍方2021年2月推翻民選的昂山素姬（Aung San Suu Kyi）政府後上台，隨後全國各地出現反政變示威，軍方以武力鎮壓，至今局勢仍動盪不安；東盟想協助化解危機，但緬甸軍政府抗拒。

東盟主席由10個成員國按英文國名首字母的排序輪流擔任。2023年的主席國是印尼，2024年是老撾，2025年輪到馬來西亞。隨着緬甸棄任2026年輪值主席，估計將由菲律賓補上。

緬甸1997年加入東盟，這不是緬甸第一次棄任輪值主席。2005年，當時執政的緬甸軍政府宣布，由於歐美等國家的反對，2006年不接任東盟輪值主席。

執掌緬甸政權近半個世紀的軍政府2011年向文官政府交權，2014年緬甸第一次出任東盟輪值主席。

東盟內部擔心 若緬甸成會議東道主引起受邀國關係緊張

東盟主席國負責主辦的東亞峰會和其他會議也邀請美國、中國和日本等非東盟成員出席，東盟內部擔心，若是緬甸成為這些會議的東道主，可能引起外交混亂和關係緊張。

緬甸軍政府2021年4月與東盟就緬甸危機達成五點共識，包括停止暴力鎮壓、與緬甸各方進行建設性對話、委任一名東盟特使促成各方對話、接受人道救援，以及允許東盟特使訪問緬甸。

然而，緬甸軍政府一直未能落實五點共識，國內的流血戰鬥持續，外交努力也陷入停滯。東盟眼見緬甸軍政府缺乏履行承諾的意願，2021年10月開始停止邀請緬甸軍方領導人出席東盟會議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

