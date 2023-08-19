美日韓領袖共同見記者　拜登形容會談「精彩」

美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄與韓國總統尹錫悅8月18日在馬里蘭州（Maryland）大衛營（Camp David，又譯戴維營）召開三邊峰會後舉行聯合記者會。拜登稱3人進行了一場精彩的會議，又說這是日本、美國和韓國之間的新時代。



三人會唔後發表《大衛營原則》文件及聯合聲明。根據路透社看到的韓文版聯合聲明，美國、韓國和日本稱中國近期採取危險和具侵略性質的行動以支持其在南海的非法主張，呼籲台灣海峽和平與穩定。

聯合聲明也指，美日韓同意進一步減少對俄羅斯能源的依賴，繼續支持烏克蘭，對俄羅斯實施制裁。

韓聯社指，尹錫悅上午9時20分左右乘坐美軍SH-3海王直升機飛抵大衛營，9時45分起與拜登在大衛營山楊屋見面並散步15分鐘。兩人從上午10時起舉行22分鐘的雙邊會談。

岸田文雄其後也抵達大衛營。峰會開始前，岸田就尹錫悅父親逝世向對方表示哀悼，尹錫悅則稱，此次峰會開啟韓美日三邊合作的新篇章，三國需為加強合作奠定制度基礎。

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拜登在峰會開始時表示：「當我們站在一起時，我們的國家會更強大，世界會更安全。我知道，這是（我們）三方的共同信念。」

他還說：「這不僅是我在大衛營舉行的首個峰會，也是日本、韓國和美國領導人史上首次單獨會晤。」

華盛頓表示，三國的接近不針對任何國家，也不可將此舉臆想為三國欲建立亞洲版北約。

根據行程，美國總統拜登（Joe Biden）18日上午11時15分（香港時間下午11時15分）在馬里蘭州（Maryland）大衛營（Camp David，又譯戴維營）與韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄召開三邊峰會。3人18日下午3時（香港時間19日上午3時）舉行聯合記者會。