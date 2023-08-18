各有盤算美日韓領袖聚首大衛營　共同目標是什麼？

美國總統拜登（Joe Biden）8月18日在華盛頓附近的大衛營（Camp David）與日本首相岸田文雄及韓國總統尹錫悅上演三方峰會，是三國領袖首次在國際會議以外場地舉行會談，亦是拜登上台後首度在大衛營接待外國領袖。外界普遍視今次是加強美日韓關係的重要一步，但到底他們希望在峰會上達致甚麼目標？



日本放送協會（NHK）18日稱，美日韓首腦會在大衛營共進午餐，之後會討論印太地區安全保障情況、朝鮮和中國的動向、美日韓軍隊實施共同訓練、實時分享朝鮮發射導彈情報及加強合作等議題。

另外他們預計亦會談及加強半導體供應鏈的經濟安全保障，以及同意定期舉行外交、軍方高層對話，並公布多份會談成果協議，象徵三國關係進一步發展。韓國總統府17日提到，三國將發表最少兩份文件，包括三國合作促進世界和平穩定的「大衛營原則」、三國軍方舉行共同演習等的「大衛營精神」。

日韓關係回暖為加強合作製造機會

日韓兩國關係因二戰歷史問題而不時陷入低谷，導致美日韓三國多年來難以推動合作。不過尹錫悅上台後，韓國積極與日本改善關係，為拜登政府提供機會，加強包括經濟層面在內安全保障、科學技術領域合作。國務卿布林肯（Antony Blinken）指出，今次是三國合作新時代的開端。而大衛營過去曾多次舉行歷史性會談，美日韓峰會假座當地舉行，反映拜登及華府特別重視三國關係，亦可為拜登在2024年總統大選前爭取外交成就。

美日關係：圖為2023年7月12日，美國總統拜登與日本首相岸田文雄在立陶宛首都維爾紐斯出席活動。（Reuters）

對於岸田文雄政府而言，受到朝鮮持續開發核武和導彈，以及中國在海洋活動轉趨活躍，導致日本周邊的安全保障環境變得嚴峻，東京方面希望透過峰會增加三方的安全保障層面合作關係。報道引述日本政府消息人士指，美日、美韓軍事同盟本身非常堅固，日本利用與韓國改善關係的契機，進一步鞏固三國合作關係，提高阻止對手進攻，以及應對突發情況的能力。

尹錫悅「修正」前朝外交路線

同樣地，韓國亦受到朝鮮軍事威脅，尹錫悅上台後，表明重視與共有自由民主主義和人權價值等的國家合作，他與美日領袖會談的次數比其他國家領袖多，顯示他對美日兩國有深厚的信任。

除了朝鮮問題，尹錫悅亦希望在經濟安全保障、氣候變化、俄烏戰爭等全球議題促進美日韓合作，因此改善與日本的關係成為尹錫悅的優先外交要務。

日韓關係在尹錫悅上台後有明顯改善，對於雙方而言，保持正面關係有助共同應對朝鮮等問題，同時亦有助美日韓合作變得更鞏固。（Reuters）

當然尹錫悅的如意算盤能否完全打得響是未知之數，最大的阻力是福島核廢水排放問題。首爾方面雖然表明如果日本按照國際原子能機構（IAEA）的守則排放經處理的核廢水，韓國就不會阻止。惟日韓當地和中俄都對有關計劃表達憂慮，有韓國傳媒形容，今次是尹錫悅向岸田文雄提出疑問的最後機會。不過韓國總統府表明不會在三國峰會上談及該問題，而日本則有意在美日及日韓領袖個別會談中再度「解畫」，並強調會顧及重視日韓關係的尹錫悅立場。

韓官：美日韓合作有極大潛力

《朝鮮日報》引述韓國國家安保室第一次長金泰孝指出，美日韓三國雖進行近三十年的對話，但受到各國國內政治狀況和外交政策路線的變化，三國在持續方面的基礎薄弱，合作議題亦有限。而經過今次峰會，三方協議體的層面可以進一步提升，金泰孝認為，美日韓三國的GDP總和相當於全球GDP的三分一，因此先進的自由民主國家在經濟安全及尖端技術領域合作擁有極大潛力。