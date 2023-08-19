美國政府：太空企業應加強防範　避免中俄間諜竊取商業機密

美國反間諜機構要求美航天工業警惕中國和俄羅斯情報機構試圖竊取研究成果和商業機密，推動當地航天項目的企圖。



路透社星期五（8月18日）報道，美國聯邦調查局（FBI）、國家反情報與安全中心（NCSC）和空軍特別調查辦公室（AFOSI）發布一份長達兩頁的報告稱，有不明外國實體正在利用網絡攻擊，以及通過合資和收購進行戰略投資等手段，獲取進入美國航天工業的機會。

美國一名反間諜官員星期五說：「我們預計，美國經濟的這一新興領域將面臨越來越大的威脅……中國和俄羅斯是外國情報機構對美國航天工業的主要威脅之一。」

長期以來，外國間諜涉嫌竊取美太空機密的問題一直困擾着反間諜官員，隨著美航天工業斥資數十億美元開發新型火箭和其他技術，這已成為當局優先考慮的問題。

當局在報告中警告各航空企業須警惕他國的設施訪問請求，以及在會議上收集機密信息的企圖。報告還說，個別員工有可能會被外國勢力招募，招募方式包括提供出國旅行或顧問工作，以及支付專有信息費用。

報告還敦促各航空企業若積極與美空軍情報局保持聯繫，持續追踪「特殊事件」，建立「內部威脅」計劃，作為審查敏感職位人員的一部分。

美國當局一再指控中國黑客涉嫌竊取美國的航天技術，包括入侵美國太空總署（NASA）戈達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）和噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory，JPL）的電腦，以及眾多涉及航空、航天和衛星技術的公司。

本文獲《聯合早報》授權轉載

