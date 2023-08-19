菲律賓民調：近八成受訪者視中國為「最大威脅」

菲律賓一項民調顯示，大多數菲律賓人認為中國是菲律賓的「最大威脅」，並支持總統小馬可斯在南中國海課題上不向北京屈服。



《馬尼拉時報》星期五（8月18日）報道，根據菲民調機構Publicus Asia在2023年3月對1,500名菲律賓人展開的調查，有高達79%的受訪者認為中國對菲構成重大威脅。

調查顯示，獲得最多菲律賓人信任的是日本（55%），接着依序是東盟（45%）、加拿大（44%），以及韓國、澳洲和美國（皆為39%）。相比之下，僅有9%的受訪者信任中國，另有14%的人信任俄羅斯。

在外交政策方面，有六成受訪者支持總統小馬可斯（ Ferdinand Marcos Jr.）在南海（菲稱西菲律賓海）爭議的立場和政策，包括不向中國讓步、尋求外交管道解決爭端，以及加強菲中雙邊合作。

菲大學獨立研究小組OCTA Research在7月展開的另一份調查則顯示，54%的菲律賓受訪者支持與美國加強軍事合作，以應對南海領土爭端。

中菲兩國8月較早時又在南海發生爭執。菲律賓指中國海警船8月5日攔截了前往阿雲津礁（中國稱仁愛礁），為擱淺在當地的軍艦運送物資的菲海岸警衛隊船隻和補給船，並對菲船發射水炮，導致其中一艘補給船無法抵達淺灘卸貨。這片爭議海域在菲方的專屬經濟區內，但中國也主張擁有這一海域的主權。

本文獲《聯合早報》授權轉載

