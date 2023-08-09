菲律賓軍艦「坐灘」仁愛礁24年　菲總統否認與中國達拖走共識

中國外交部發言人8月8日稱，菲律賓多次明確承諾拖走在南海仁愛礁（菲律賓稱阿雲金暗沙，Ayungin Reef）非法「坐灘」（即讓艦船擱淺）的軍艦，但未兌現承諾。菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）8月9日否認曾就此事與中國達共識。



第二次世界大戰時開始服役的菲律賓「馬德雷山」號登陸艦（Sierra Madre）1999年開始擱淺於仁愛礁。

小馬可斯8月9日表示：「我不知道菲律賓有任何此類安排或協議，即將菲方船隻從菲方領土上移走。」他說：「讓我進一步說，如果有這樣的協議存在，我現在廢除該協議。」

菲律賓國家安全委員會（NSC）高官馬來亞（Jonathan Malaya）要求中國提供有關承諾的證據。他表示：「實際上，這是他們（中方）憑空想像的事。」

美防長譴責中國海警使用水炮

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）8月8日與菲律賓防長特奧多羅（Gilberto Teodoro Jr.）通電話，討論美菲同盟合作。他們談及，中國海警船8月5日在南海攔截並用水炮攻擊一艘正前往仁愛礁的菲律賓軍用補給船。

奧斯汀譴責中國海警使用水炮、以及作出其他危險動作，令菲律賓船隻和船員的安全面臨風險。他與很多國家的代表一樣，對這些不安全的活動表達關切，並指這些活動破壞現狀，直接威脅地區的和平與穩定。