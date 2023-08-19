美日韓領袖大衛營峰會　三方同意設立共享情報熱線

美日韓領導人會議在戴維營（Camp David）舉行，宣布計劃與日韓兩國舉行年度領導人級別會議，並將建立三國之間迅速共享情報的新熱線。



彭博社和路透社報道，美國總統拜登（Joe Biden）星期五（8月18日）在華盛頓近郊的戴維營與日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅會晤。

拜登當天在記者會上說，美日韓三國將繼續「開創合作的新紀元，並再次下定決心，在整個印太地區乃至全世界，成為一股善的力量」。

「我們在這個歷史性的地點會晤來迎接一個歷史性的時刻……美國對這兩個國家的承諾堅定不移。我個人從一開始就致力於將這三個國家匯聚在一起。」

拜登說，三國還將開展年度多領域軍事演習，藉此將三邊防務合作提升到全新水平，並將加強關於朝鮮導彈發射和網絡活動的信息共享。

他稱這些措施將有助於三國應對共同威脅，這包括中國在亞太地區的勢力擴張和朝鮮的核計劃。

三國領導人發表的聯合聲明說：「有關我們最近目睹中國在南中國海採取的危險和具侵略性的行動，以支持中國擁有這一海域主權不合法的主張，我們……強烈反對任何單方面改變印太平洋水域現狀的企圖。」

聲明還說，三國同意採取「顯著措施」來加強三國間的安全合作，包括承諾在危急時刻相互磋商。

另一方面，拜登還說，三國將攜手打擊朝鮮轉讓潛在武器給俄羅斯。

本文獲《聯合早報》授權轉載

