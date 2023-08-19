四級颶風希拉里迫近墨西哥美國　加州首度發熱帶風暴警報

天氣預報指，四級颶風希拉里（Hilary）星期五（8月18日）向墨西哥下加利福尼亞半島（Baja California peninsula）襲來。當局首次向加州發布熱帶風暴警報，並警告說或將引發嚴重水災。



綜合外電報道，美國國家颶風中心（National Hurricane Center）星期五晚上說，希拉里颶風的最高風速為每小時約209公里，低於稍早前的每小時225公里的最高風速，但仍屬四級風暴。

颶風中心還說，加州從墨西哥邊境到洛杉磯和奧蘭治縣（Orange County）已發布了熱帶風暴警報。墨西哥下加利福尼亞半島大部分海岸線等地也發布了颶風和熱帶風暴警報。從星期五晚到星期天（20日），整個半島都可能出現引發山泥傾瀉的暴雨。

它在最新發布的預警中說：「本週末和下周初，墨西哥下加利福尼亞半島和南加州大部分地區可能會出現危及生命和具災難性潛力的洪災。」

墨西哥下加利福尼亞半島橫跨兩個州屬。其北部州屬星期五取消了非必要的公共活動，包括到下星期一（21日）停課。當地第二大城市蒂華納（Tijuana）敦促處於高危地區的民眾前往臨時避難所。

上述半島的南部州屬展延原定星期五舉行的棒球賽事，並指將關閉港口至星期五晚上。該州州長說：「我們都必須採取預防措施，在家中儲備水和基本生活必需品，但不要進行恐慌性採購。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

