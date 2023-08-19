韓國首爾地鐵爆隨機攻擊案　5旬漢襲乘客　年輕男臉部受傷縫15針

韓國首爾地鐵2號線一架列車8月19日發生50多歲男子突攻擊車上乘客的案件，他涉嫌揮舞類似多功能鎖匙圈的物體襲擊2名的男乘客，造成他們臉部與背部受傷。據台灣的Facebook專頁「台灣妞韓國媳」發文指，其中1名傷者是其頻道編輯，幸無生命危險，但臉部受傷要縫15針，專頁指這次是無差別攻擊他人事件。



韓國廣播公司（KBS）19日報道，警方表示以涉嫌傷害罪逮捕一名50多歲男子。事發於19日中午12時30分左右，疑犯涉嫌在地鐵2號線開往合井站的列車上揮舞武器，攻擊2名20多歲的乘客，其中1人要送醫。

台灣的Facebook專頁「台灣妞韓國媳」發文及上傳影片指，其中1名傷者是其頻道的編輯，指當時施襲者拿着一串鑰匙、其中有像刀片的東西，攻擊傷者的臉，之後有友人試圖把施襲者拉開，再有一名韓國途人把施襲者制服在地。

文章指，施襲者在事前就「看起來精神不是很正常」，在車裏一直碎碎念，頻道編輯本來已想避開他，但事發時編輯正要下車，雖然縮在門邊，仍遭到施襲者的攻擊，未知道遭「挑選」的原因。

韓國接連傳出隨機傷人案件，包括首都圈地鐵盆唐線書峴站附近百貨公司8月3日發生隨機斬人案，加上兇手犯案前開車撞人，造成1死13傷。在另一案中，韓國一名男子7月21日於首爾新林地鐵站外持刀襲擊途人，導致1死3傷。