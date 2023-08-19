瑞典考慮修法　讓警方有權阻民眾燒《可蘭經》

瑞典政府考慮修訂《公共秩序法》，讓警方可阻止焚燒可蘭經等行為，前提是這些行為威脅到國家安全。



路透社和法新社報道，瑞典司法部長斯特勒默（Gunnar Stromme）星期五（8月18日）說，他將任命一個委員會，探討是否賦予警方更廣泛的權力，包括讓警方有權選擇另一個抗議地點或是解散抗議活動。

瑞典星期四（17日）剛宣布將恐怖威脅級別上調至第四級，並從星期五起在邊境、機場、公共交通等多領域加強安全措施，以應對國家目前面臨的“高威脅”。

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）日前說，當局挫敗了數個意圖攻擊瑞典的陰謀，並稱有恐怖組織煽動支持者對瑞典焚燒《可蘭經》的行為展開報復。

另外，荷蘭一名極右翼份子瓦根斯維爾德（Edwin Wagensveld）星期五在土耳其駐海牙大使館外的示威活動中，踐踏並撕毀了一本《可蘭經》，結果引發一些反右翼示威者的不滿。一些反示威者在瓦根斯維爾德撕毀《可蘭經》時，對他扔石子；有些人甚至在瓦根斯維爾德離開時試圖追趕他，但被在場的警察介入阻止。

瑞典執法部門以前曾試圖阻止焚燒《可蘭經》的行為，但都被法院以瑞典擁有言論和集會自由為由駁回。

本文獲《聯合早報》授權轉載

