俄羅斯襲擊烏克蘭千年古城　聯合國譴責襲擊「令人髮指」

俄羅斯8月19日對烏克蘭切爾尼戈夫地區發動導彈襲擊，造成7人死亡、144人受傷。聯合國譴責襲擊「令人髮指」。



聯合國烏克蘭人道主義協調員布朗（Denise Brown）表示，襲擊發生時正值清晨，有人外出散步，也有人前往教堂慶祝許多烏克蘭人的宗教節日，針對一個大城市的主要廣場發動襲擊是「令人髮指」的行為。她譴責俄羅斯一再襲擊烏克蘭居民區，並強調「國際人道主義法嚴格禁止針對平民或民用物體的襲擊」。

聯合國教科文組織（UNESCO）總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）在社交媒體上發文稱，她對這次襲擊感到震驚。

烏克蘭內政部19日說，切爾尼戈夫地區遭到俄羅斯導彈襲擊，造成包括兒童在內的7人死亡。烏克蘭總統澤連斯基當天在通訊應用Telegram上譴責俄羅斯將一個普通的星期六變成了「痛苦的一天」。

澤連斯基說，7名死者中有一名年僅六歲的女孩，而144名傷者中有15名是兒童。他表明，烏克蘭士兵將對俄羅斯的這次「恐怖襲擊」做出切實的回應。

切爾尼戈夫距離烏克蘭首都基輔以北145公里遠，擁有千年歷史，也是聯合國教科文組織世界遺產名錄的候選城市。

本文獲《聯合早報》授權轉載

