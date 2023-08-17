稱烏克蘭向俄羅斯割地換取入約惹爭議　北約高官承認言論不當致歉

北約（NATO）秘書長辦公室主任延森（Stian Jenssen）日前提議烏克蘭向俄羅斯割讓部份領土，以換取結束俄烏戰爭及加入北約。該言論惹來烏克蘭不滿，延森其後承認表達不當，但強調不應排除有關提議。



挪威《世界之路報》（Verdens Gang）8月15日稱，延森在一場於挪威舉行的專家小組討論上說：「我認為其中一個解決方案可能是，烏克蘭放棄領土，以換取北約成員國資格。」他指但須由烏克蘭決定何時、以及以什麼條件進行談判，而他提出的只是其中一個解決方案，它不是北約在這個議題上的立場。

延森翌日接受同一報章訪問時表示，自己的言論是討論烏克蘭將來可能發生情況的一部分，指自己不應如此表達，形容是一個錯誤。

不過他重申，以土地換取加入北約的協議最終可能成為其中一個方案，指如果認真談判，屆時的軍事局勢，包括土地當時由誰控制，將會有決定性的影響。因此延森認為，有必要為烏克蘭提供所需援助，強調北約成員國仍然支持烏克蘭。

對於延森的言論，烏克蘭外交部發言人尼科連科（Oleg Nikolenko）15日在Facebook上回應，表明不會接受放棄部份領土、以換取加入北約的做法。他指基輔方面一直認為北約和烏克蘭一樣，不會以領土來交易，而北約官員有意識或無意識地參與塑造有關烏克蘭放棄其領土的可能性的說法，正中俄羅斯下懷。

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）亦認為，放棄領土以換取北約成員國資格，將意味着故意選擇讓民主失敗、鼓勵全球罪犯、維護俄羅斯政權、破壞國際法、並將戰爭傳給後代。

土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）16日引述另一名北約官員稱，正如北約領導人7月在維爾紐斯（Vilnius）峰會上重申，北約完全支持烏克蘭的主權和領土完整，並會繼續支持烏克蘭、致力於實現公正持久的和平。