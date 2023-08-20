李顯龍回應黨內頻爆醜聞：不會拖慢領導班子交接時間表

新加坡總理李顯龍8月20日稱，近期具爭議的政治事件不會拖慢領導班子交接的時間表。



他星期天（8月20日）在國慶群眾大會上談到領導層更新時指出，他原本的計劃是在他70歲之前交棒，但因為新型冠狀病毒感染疫情，他答應新加坡人，會和新一代領導團隊帶領國家渡過危機。

「現在冠病疫情已經過去，我的交接計劃回到了正軌。」

李顯龍說，近來一些具爭議的事件引起新加坡人的注意。他重申，政府徹底和透明地處理每項事件與課題。

「讓我向大家保證：這些事件不會拖慢我對領導層更新的時間表。」

李顯龍說，為第四代領導班子和他們的議程提供支持，是他愈來愈重要的任務。他要讓第四代領導班子儘可能有好的開局，第四代班子也逐漸在領導。

李顯龍說，他對副總理兼財政部長黃循財和他的團隊完全有信心。

「我們有着同樣的基本信念，那就是：我們是新加坡的管理人，肩負領導和照顧好我們國家的重託；我們做為管理人的時間是短暫的，但我們要建立的是能歷久不衰的新加坡；我們對這個國家最好的服務，是把更好、更茁壯的新加坡交到下一代手上。」

李顯龍感謝新加坡人與他領導的團隊風雨同舟。他呼籲新加坡人無論是現在或是在黃循財和第四代領導班子接棒後，都給予他們全力支持。

（編按：在新加坡建國近60年一直執政的人民行動黨（People's Action Party）今夏頻頻「出事」：外長維文和內政部長尚穆根因向政府租住昂貴的萊道路黑白洋房，被質疑過程中行為不當、交通部長易華仁涉貪被捕、新加坡國會議長陳川仁失言，以他與淡濱尼集選區議員鍾麗慧因有婚外情，兩人最後雙雙辭職與退黨。）

本文獲《聯合早報》授權轉載

