危地馬拉總統大選第二輪投票　美洲國家組織86人小組監察

危地馬拉20日舉行總統選舉第二輪投票。已故前總統科洛姆（Álvaro Colom）的前妻、代表希望團黨的托雷斯（Sandra Torres），與種子運動黨候選人阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）最終較量。這次選舉受到美國在內的國際關注，此前當局一度欲將候選人阿雷瓦洛及其政黨從競選中除名，引起外界質疑。有選民直言，希望選舉不存在欺詐，讓民主真正獲勝。



當日上午7時，危地馬拉全國約3,500個選舉投票點開放投票，至下午6時結束，初步計票結果預計當晚公布。當地警方已加強對投票現場的秩序維持。當地多項民調顯示，阿雷瓦洛在第二輪投票中支持率暫時領先。

美洲國家組織（OAS）一支由86名選舉觀察員組成的小組，已在該國監察選舉。OAS駐危地馬拉代表團團長洛伊薩加（Eladio Loizaga）表示，期望公民能自由表達意見，個人選擇獲得尊重。

危地馬拉選舉法規定，候選人在總統選舉第一輪投票中獲得超過50%的選票，即被視為直接勝出。如無人獲得半數以上選票，得票率居前兩名的候選人進入第二輪投票。第二輪投票以得票多的候選人當選。

6月25日，該國舉行總統、議會和地方選舉。最高選舉法院公布的首輪點票結果顯示，托雷斯得票率15.86%，位列第一；阿雷瓦洛得票率11.78%，位列第二。

不過，危地馬拉級別最高的憲法法院7月1日下令，對當日的選票進行審查。而在此之前，包括封政黨在內多個政黨對結果提出質疑，阿雷瓦洛的政黨一度被禁止運作。

危地馬拉憲法規定，該國總統、副總統由直接選舉產生，任期4年，不得連任。