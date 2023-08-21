風暴希拉里迫近之際　美國加州發生5.1級地震　暫無傷亡報告

曾為四級颶風的希拉里（Hilary）於20日減弱為熱帶風暴，但在吹襲墨西哥期間造成暴雨，至少1人死亡。希拉里預定20日下午掠過美國南加州，美國西南部料仍將大雨，且引發災難性的水災。與此同時，南加州同日發生 5.1 級地震，該地區大部份地區都有震感，暫無傷亡報告。



地震發生於當地時間下午2時41 分，震央於南加州奧海（Ojai）社區東南約7公里處， 隨後發生了幾次較小的餘震。美國海嘯預警系統表示，此次地震不存在引發海嘯的威脅。

20日早些時間，希拉里在墨西哥北部下加利福尼亞半島（Baja California peninsula）登陸，期間有一家五口在過溪時被沖入海中，其中一名男子死亡。 此外，當地有道路被沖毀，城市街道被水淹浸。

美國國家颶風中心（NHC）表示，希拉里已於20日上午降級為熱帶風暴。美國國家氣象局（NWS）的專家泰勒（Zack Taylor）表示，希拉里是美國西南部有史以來最潮濕的風暴，帶來的降雨量估計將比南加州，以及內華達州（Nevada）南部許多地區的全年雨量還要多， 「這是一場危險的風暴。」白宮表示，美國總統拜登（Joe Biden）19日已聽取有關應對希拉里的工作簡報。

加州聖地牙哥（San Diego）國際機場於20日已取消250個航班，21日又取消了382班。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）於20日敦促居民，風暴期間待在家中。