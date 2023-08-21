澳洲斥資購買美國多款武器　包括200多枚戰斧導彈

澳洲將斥資13億澳元（約65億港元）從美國購買200多枚戰斧（Tomahawks）巡航導彈，增強遠程打擊的能力。



路透社報道，澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）8月21日在一份聲明中表示，澳洲將加入美國和英國之列，成為世界唯三擁有戰斧巡航導彈的國家之一。

馬爾斯指出，澳洲正在對國防部隊所需能力進行投資，以便讓澳洲的對手遠離澳海岸線的同時，也能在複雜而充滿不確定性的世界中確保國民的安全。

澳洲這項國防採購計劃已於3月得到美國批准。這220枚戰斧巡航導彈由美國軍火商雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp.）生產，屆時將部署在澳洲王家海軍的霍巴特級驅逐艦（Hobart）上。

除戰斧巡航導彈外，澳洲政府還將花費約4.3億澳元（約21.6億港元）從美國購買60多枚先進的反輻射制導導彈；也將為陸軍的「拳擊手」戰鬥偵察車購買遠程反坦克制導導彈，合同價值超過5000萬澳元（約2.5億港元）。

在澳洲宣佈敲定上述戰斧導彈購買計劃之前，美國上周聲明擬向澳洲出售火箭系統，其中包括海馬斯（HIMARS）高機動性多管火箭系統。這項交易尚須獲得美國國會批准，合同細節有待確定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

