澳洲總理：不把釋放成蕾作為訪華條件　對話非交易

在中國被拘留3年、面臨間諜罪指控的澳籍華裔記者成蕾（Cheng Lei）8月10日發表公開信，講述3年來遭拘留的經歷，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）11日表示，盼中方盡快解決事件，又指不會把釋放成蕾作為自己訪華行程的條件，因接觸、對話不應帶有交易性質。



阿爾巴尼斯表示他希望訪問中國，也談到與中國確實存在一些問題，例如是人權問題，他談到成蕾發表的公開信觸動人心，顯示她對澳洲的熱情。阿爾巴尼斯續稱，他會繼續向中方提出這些議題及經濟問題。

現場有記者問道他會否把釋放成蕾作為他訪問中國的條件，阿爾巴尼斯回應稱不會，他稱「我已說得很清楚，正如我長期以來一直強調的，訪問、接觸和對話不應該是交易性質的，訪問和對話本身就是具建設的。」

成蕾2020年8月在中國被拘留，圖為她任職CGTN時的圖片（CGTN）

成蕾在公開信中稱，在拘留時光中，她3年沒見過一棵樹，雖然陽光能透過窗戶照進牢房，但她一年只有10個小時能站在陽光底下。她又表示掛念在澳洲的子女。

48歲的成蕾2020年8月被拘留，當時她是中國環球電視網（CGTN）的記者。之後她被中國以涉嫌「非法向海外提供國家機密」正式拘捕，案件2022年3月在北京法院閉門審理 ，至今未有判決。