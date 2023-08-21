日本福島核電站處理水輸送軟管龜裂　再現外泄事故

隨着充滿爭議的核處理水排海計劃進入倒計時，東京電力公司（TEPCO，東電）公開稱，核電站處理水因處理水輸送軟管出現龜裂，再次發生處理水外泄事故。



共同社8月21日報道，東京電力公司6月從環繞處理水儲罐的圍堤內積水中，檢測出活度高於正常值的放射性物質。後經調查發現，用於輸送處理水的軟管上出現龜裂，造成處理水外泄。

調查指出，有可能是工作人員用刀片拆除包裝材料時，不小心劃傷軟管，而軟管裂縫在後續的使用中逐漸被撐大，最終造成外泄。軟管為聚氯乙稀材質，龜裂範圍約為4.5厘米。

東電說：「此次輸送是伴隨檢查的非常規作業。實際排海之際將通過管道輸送，而不是軟管。」東電承諾，今後將使用圓角剪刀和兩層軟管等，避免類似問題再次發生。

東電介紹稱，工作人員在6月7日到9日展開閥門檢查作業時，在儲罐之間進行處理水輸送。不過，在分析圍堤內蓄積的雨水時，檢出每公升中核素氚（Tritium）為3.3萬貝克勒爾、鍶90為9.8貝克勒爾。

東電分析稱，由於6月9日出現降雨，因此工作人員沒能及時發現處理水外泄問題。

另據法媒報道，日本首相岸田文雄表明，會在22日的內閣會議上正式決定處理水的排海日期。

本文獲《聯合早報》授權轉載

