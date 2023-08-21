日媒：日本擬最快8月24日開始排放核廢水

日本政府8月22日召開閣僚會議，預計會決定開始排放核廢水入海的日期。《朝日新聞》21日稱政府擬在會議做出最後決定，最快在24日開始排放核廢水。



日本放送協會21日稱，政府朝「8月24日開始排放核廢水」作最後調整。《朝日新聞》21日稱關於東京電力福島第一核電站處理水排入大海的問題，政府已進入最後調整階段，打算最快24日開始排放。政府官員說。 22日上午將召開相關部長會議，做出正式決定。

該報稱，政府考慮到福島縣近海底拖網捕撈禁令9月開始解禁，會在8月開始排放。

《朝日新聞》引述岸田文雄在首相官邸對記者表示，將處理後的水排放到海洋中是長期核設施退役過程中不可或缺的一步。

接受採訪前首相在官邸會見日本全國漁業協同組合聯合會（全漁聯）會長坂本雅信等人。首相直接向反對排放的漁業人士傳達了計劃的安全性以及應對謠言的對策，並請求業界人士的理解。

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圖為2023年8月21日，日本全國漁業協同組合聯合會（全漁聯）會長坂本雅信等人業界代表與日本首相岸田文雄在首相官邸會面後，他們在官邸接受記者提問。（Reuters）

岸田20日早上往福島核電廠。日本朝日電視報道，他此行目的是要視察多核素去除設備等用來稀釋核廢水的設施，確認是否已經做好萬全準備。他之後與東京電力相關人員會面。

報道指岸田會在21日，與漁業相關人士會面，並在22日召開閣僚會議，預計會決定開始排放核廢水入海的日期。

岸田在美國出席美日韓峰會期間，表示有意跟日本全國漁業協會聯合會會面。日本漁業團體一直反對核廢水排海計劃，擔心會損害當地水產聲譽，影響生計。

中國一直反對日本強行推進排放計劃，並收緊對日本水產與食品檢測措施。

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