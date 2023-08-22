中國駐聯合國代表促國際集體努力　防止以巴局勢走向徹底失控

中國常駐聯合國代表張軍21日在安理會中東巴勒斯坦問題公開會上發言，呼籲國際社會以堅定的政治意願、有效的外交行動、果斷的集體努力，防止以巴局勢走向徹底失控，推動巴勒斯坦問題全面公正持久解決。



張軍指出，要堅決反對暴力和暴力煽動，切實維護國際法。一段時間以來，以巴地面局勢高燒不退，消極事態接二連三，暴力循環升級加劇，造成大量平民傷亡，中方對此深表關切。中方譴責一切針對平民的暴力，譴責針對兒童的殺戮和侵害，反對安全部隊過度使用武力。有關各方必須保持冷靜克制，佔領方應切實履行國際法義務，切實保障被佔領土民眾及財產安全。

張軍指出，定居點野蠻擴張持續改變被佔領土現狀，違反國際法和安理會決議，進一步加劇以巴衝突對立。中方強烈敦促停止一切定居點活動，遏制愈演愈烈的定居者暴力。耶路撒冷宗教聖地關乎信眾宗教情感，必須旗幟鮮明反對不負責任的挑釁和煽動，切實尊重宗教聖地歷史現狀，尊重約旦對聖地的管轄權。

支持召開國際和平會議 為重啟和談創造條件

張軍表示，要促進經濟發展，切實保障民生。中方呼籲以色列放鬆和取消對被佔領土上人員和物資流動、土地使用的不合理限制，為約旦河西岸巴勒斯坦社區發展創造條件，盡快解除對加沙地帶封鎖。中方呼籲國際社會關注和支持巴勒斯坦經濟民生需求，提供人道主義幫扶，幫助巴方緩解財政危機。

張軍強調，要兌現國際承諾，切實推進「兩國方案」。國際社會必須把巴勒斯坦問題放在國際議程的更優先位置，聯合國及安理會必須以時不我待的緊迫感，為推進「兩國方案」採取有力行動，承擔《聯合國憲章》賦予的責任，切實維護公平正義。

張軍說，中方歡迎近期舉行的埃及、約旦和巴勒斯坦三方首腦會議，支持召開更大規模、更具權威、更有影響的國際和平會議，為重啟和談創造條件。中方願繼續同國際社會一道，為早日實現巴勒斯坦問題全面公正持久解決，促進中東地區持久和平穩定作出不懈努力。