沙特首派「非常駐」巴勒斯坦大使　示意將同以色列歷史性建交？

8月12日，沙特正式任命其駐約旦大使蘇代里（Nayef Al-Sudairi）為其首位「非常駐」巴勒斯坦大使。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）的外交顧問同日在約旦接過沙特的國書，完成了相關的程序。沙特駐約旦大使館更在社交媒體上稱蘇代里將負責「駐耶路撒冷領事」職務，似乎是對耶路撒冷作為巴勒斯坦未來國都的支持訊號。

對於沙特在巴勒斯坦設立大使職務，巴勒斯坦官方反應正面，認為這是對於美國在2017年承認耶路撒冷是以色列首都的「否定」。

不過，在外界廣傳美國在促成沙特和以色列歷史性建交取得一定進展的背景之下，以色列外長科恩（Eli Cohen）就對此作出了更為符合現實的評價。「（沙特）會官員真的坐在耶路撒冷嗎？我們不會容許……沙特只是想對巴勒斯坦人傳達沙特沒有忘記他們的訊息而已。」

根據媒體報道，沙特對於同以色列建交有三大要求，一是美國的安全保證，二是美國的民用核技術協助，三是以色列對於有助巴勒斯坦建國的一些讓步。前兩者關乎的主要是沙特與美國的關係，決策權在以色列手上的只關乎第三項。

8月12日，沙特駐約旦大使蘇代里（Nayef Al-Sudairi）在約旦向巴勒斯坦自治政府代表遞交國書。（X@ArabiaPost）

眾所周知，巴勒斯坦問題在阿拉伯世界早就變成了一個名義上的原則性議題。每當有以色列政府打壓巴勒斯坦人的事件發生，各國都會出言批評，卻沒有任何實質行動。2020年以色列透過所謂的《阿伯拉罕協議》與包括阿聯酋在內的4個阿拉伯國家建交，背後就很明顯得到沙特的支持。當時也有傳聞指沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）曾與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）為雙方建交一事密會。

沙特之所以遲遲未有正式與以色列建交，一方面是老國王薩勒曼（King Salman）心理上還有對巴勒斯坦問題的堅持，另一方面，由於一般民眾依然在意巴勒斯坦問題，穆罕默德就算要放棄「巴勒斯坦建國在先」的條件，也要在同以色列建交之中得到以方的一些讓步，讓這個掌控兩大伊斯蘭聖地的國家能有個下台階。

本月初，巴勒斯坦當局已公開表明希望沙特在同以色列建交的問題上會取聽巴勒斯坦的意見，與巴勒斯坦當局作協調，不會受制於包括美國拜登當局在內的壓力。此等表態大概是要向沙特作出公開施壓，而這次非常駐巴勒斯坦大使的任命似乎就是沙特的回應之一。

這種純粹符號性的行動已顯示出巴勒斯坦問題在穆罕默德眼中的重要性有多低——特別是在以色列內閣官員已公開表明不會為與沙特建交而對巴勒斯坦作出讓步的背景之下。

沙特王儲穆罕默德近來擺出「發展就是硬道理」的姿態，除了跟伊朗復交之外，也同土耳其修補外交關係。圖為土耳其總統埃爾多安7月17日訪問沙特吉達的照片。（Reuters）

從沙特近來對於與沙特間接交戰不斷、連年攻擊沙特境內目的的也門胡塞武裝組織（Houthis）的溝和行動來看，只要美國應允沙特的要求，以色列最多只要對巴勒斯坦作出形式性的讓步，沙特也就會願意跟以色列正式建交。

在本年3月沙特與伊朗復交之後，沙特為了達至區域和平、專心謀求後石油時代的國家發展，已表明了同胡塞武裝組織一笑泯恩仇的意向，不只提出向胡塞旗下的政府官員支薪，本年6月更准許胡塞組織的領導層到麥加朝聖。連多年交火的仇敵也可以轉瞬變成巴結的對象，可見王儲穆罕默德對於和平發展有多麼的重視。

沙特這次對巴勒斯坦派出大使的決定，看起來固然是對巴勒斯坦的外交支持，但背後卻明顯是其對同以色列準備建交的鋪墊。沙、以建交對於沙特而言，已不是一個以巴問題，也不是一個沙以問題，而只是一個沙美問題，其關鍵只在於穆罕默德能以此從拜登當局手中交換到多少好處而已。