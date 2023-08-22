美妝YouTuber五彩緋夏逝世　公司證實消息　死前一天還上傳影片

日本美妝YouTuber五彩緋夏頻道有84萬人追蹤，經常分享美妝資訊，也曾出版書籍，怎料她驚傳於8月17日驟逝，所屬公司已證實消息。



五彩緋夏擁有甜美外型，常在網絡上分享美妝的妝前妝後反差，吸引一票粉絲關注。她於8月16日還上傳影片，然而8月17日卻驟逝，所屬公司在8月21日發出公告證實死訊，表示做為五彩緋夏的工作夥伴，面對這突然發生的事，全體員工都深感悲痛，也向所有支持她的粉絲表達感激。

五彩緋夏在生時，不時於社交平台分享自拍照：（按圖了解）

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所屬公司指出，家人選擇不公開葬禮及她的年齡，至於五彩緋夏的美妝品牌和個人社群帳號該如何處理，待與家屬討論後會再對外報告。

對此，粉絲紛紛湧入五彩緋夏的YouTube頻道留言：

．「多虧了小緋夏，我學到了很多關於化妝的樂趣和神奇之處，我真的很感謝你」

．「我真的不敢相信，我也不想相信」

．「小緋夏妳是騙人的吧，不敢相信」

．「真的很喜歡她的臉、她的言論及一切，我無法接受」

．「我第一次為名人的去世而哭泣，非常感謝你所做的一切」

．「手還在發抖，眼淚無法停止」



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