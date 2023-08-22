習近平與南非總統共同見記者　倡加強協作擴大全球南方國家發言權

中國國家主席習近平國事訪問南非，8月22日中午在比勒陀利亞跟南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）會談，並在會後共同見記者。習近平表示要加強戰略協作，推動擴大「全球南方」國家在全球治理中的代表性和發言權。



中國外交部稱，習近平指中南互利務實合作成果豐碩，雙方要做共同進步的發展夥伴，加強發展戰略對接，以落實中非合作論壇「九項工程」和《中南十年合作戰略規劃》為主線，鞏固優勢領域合作，培育合作新增長點。

南非總統拉馬福薩2023年8月22日向習近平授予「南非勳章」（Reuters）

他稱中方願進口更多南非優質產品，繼續鼓勵中國企業赴南非投資興業，不斷加強兩國電力、新能源、科技創新等領域合作。

他又指中國和南非都是有重要影響的發展中大國和新興市場國家，雙方要做維護正義的全球夥伴，稱要加強戰略協作，踐行真正的多邊主義，推動擴大「全球南方」國家在全球治理中的代表性和發言權。

中國外交部引述拉馬福薩指，他與習近平都同意將加深雙邊貿易投資合作，進一步擴大基礎設施、旅遊、教育、數字經濟等領域互利合作，就重大國際地區問題加強國際協作。

他感謝中方堅定支持南非成功舉辦金磚國家領導人第十五次會晤，期待同習近平和其他金磚國家領導人共同努力，提升金磚國家和全球南方國家在國際治理中的發言權，推動構建更加公平合理的國際秩序。他還期待同習近平共同主持中非領導人對話會，探討加深非中合作。

拉馬福薩也在會談後向習近平授予「南非勳章」，據央視新聞指，這是南非授予重要友好國家元首的最高級勳章和最高榮譽。