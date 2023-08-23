南非金磚峰會｜新冷戰格局下　「全球南方」醞釀新不結盟運動

今年以來，從印度舉辦「全球南方」國家峰會，到慕安會出台報告55次提及「全球南方」，從七國集團廣島峰會強調加強與全球南方關係到西方與俄羅斯在烏克蘭問題上極力爭取全球南方國家，「全球南方」（Global South）的戰略價值愈發凸顯，這一概念的熱度也不斷上升。直至此次南非金磚國家領導人會晤，邀請了67位非洲國家及全球南方國家領導人出席「金磚-非洲」會議和「金磚+」對話會，進一步將全球南方推向一個高潮。此次，在約翰尼斯堡，一個龐大的沒有西方存在的全球南方形態正在出現。



什麼是「全球南方」？

「全球南方」，這並非是一個明確的組織，或者說只是一個虛擬的概念。中央外事辦主任、中國外長王毅在約翰尼斯堡出席第十三次金磚國家安全事務高級代表會議時明確指出，全球南方是新興市場國家和發展中國家的集合體。其實，全球南方，通俗來說，指的就是「南南合作」。

1955年召開的萬隆會議可以說是「南南合作」的起源。以1964年「77國集團」的成立為標誌，「南南合作」從強調民族獨立、主權平等、呼籲原殖民地宗主國提供援助，轉向通過促進技術轉讓、跨國投資等手段來推動所有欠發達國家的經濟增長及社會福利的提升。但進入上世紀80年代，「南南合作」運動的勢頭進入式微階段。冷戰結束後，隨着發展中國家的群體性崛起，「全球南方」這一概念才逐漸流行。

以金磚國家為首的全球南方的概念近年才逐漸流行。(Reuters)

特別在去年俄烏衝突爆發後，全球南方這個概念尤被關注。原本關注到發展中國家發展是一件很好的事情，但很可惜，全球南方的備受關註卻是在大國博弈的地緣政治背景之下。

去年俄烏衝突爆發後，以美國為首的西方集團拉幫結派支持烏克蘭制裁俄羅斯，卻發現絕大多數發展中的南方國家沒有追隨其步伐。而烏克蘭危機延宕升級一年有餘，進一步呈現出複雜化、長期化趨勢。在這一危機催化下，世界政治格局進一步呈現出「陣營化」、「集團化」特點。美國布魯金斯學會的研究報告指出，烏克蘭危機促使全球南方國家進一步追求對外政策獨立性和強化「不結盟」立場。在烏克蘭問題上，全球南方不再盲從西方，越來越多國家在國際社會敢於表達與西方不同的政治主張，明確拒絕對俄實施制裁。「全球南方」因此被視為不追隨西方甚至是反西方的政治力量而廣受關注。這彰顯出西方集團在「全球南方」的地緣政治影響力日趨衰退的現實。

與此同時，中國提出的全球發展倡議、全球安全倡議等國際合作倡議，卻備受南方國家歡迎。這種強烈的對照，對以遏制中國地緣政治影響力為首要任務的美國而言，無疑是個警訊。美歐日等國隨後競相向南方國家「大送秋波」。「全球南方」一詞也在國際間由寂寂無聞、備受遺忘，一躍成為國際熱搜。西方集團對全球南方的態度也頗值得玩味。

面對一個影響力不斷上升的集合體，美國更是一方面炒作操弄全球南方概念，企圖將中國等國排除在外；一方面對新興市場國家和發展中國家進行拉攏分化，企圖製造一個符合西方心意的群體，實現對全球南方的控制。王毅在金磚安代會上表示，中國是全球南方的當然成員，永遠是發展中國家「大家庭」的一員。

俄烏衝突中，絕大多數全球南方國家並未隨美起舞，選邊站隊。圖為8月19日烏軍士兵向俄軍發射炮彈。(Reuters)

西方不希望看到的「全球南方」

俄烏衝突中，絕大多數全球南方國家並未隨美起舞，選邊站隊，凸顯在國際秩序何去何從之際新興國家和發展中國家的戰略自主。而隨着全球南方群體性崛起，西方主導的世界體系、國際格局正在發生深刻變化。全球南方在世界政治經濟結構中不甘繼續淪為西方發達國家的「依附者」。

一方面，全球南方綜合實力持續上升。一國實力是決定該國在國際格局中所處地位的基礎。1995年，七國集團（G7）國內生產總值（GDP）佔全球GDP總量的比重為46%，而金磚國家僅佔17%。2023年，金磚國家GDP對世界經濟增長的貢獻率為32.1%，而G7的貢獻率為29.9%。根據國際貨幣基金組織預測，2028年金磚國家GDP佔全球GDP比重將達33.6%，而G7將降到27.8%。全球南方在經濟總實力方面超過G7將是大概率事件。除此之外，全球南方在科技創新、數字經濟等領域也保持良好發展勢頭。隨着綜合實力提升，全球南方的戰略獨立性勢必將上升，對西方的依附度將進一步下降。

另一方面，全球南方的政治崛起將衝擊西方傳統價值觀、國際觀和歷史觀。烏克蘭危機背景下，美西方企圖戰略裹挾全球南方，迫使其選邊站隊，然而全球南方表現出堅定的獨立性和自主性，超乎西方國家的預料。在美西方眼裡，全球南方已不是同情、援助的對象，而是現實中的戰略競爭對手。全球南方宣導文明多樣性對沖美西方標榜的「文明單一性」，推動國際關係民主化對沖美西方霸權守成地位。

全球南方基本上延續了上世紀不結盟國家的傳統，在大國的地緣政治博弈中，保持其一貫的外交獨立性。這個涵蓋亞非拉發展中國家和新興經濟體的群體對現有的國際秩序是心存不滿的。以西方利益為主導的現有秩序，既沒有全球南方話語權的空間，也完全罔顧這些國家的關切與發展權利。全球南方的壯大，對西方主導的國際秩序和全球治理勢必會形成衝擊。這是西方不希望見到的。

面對新的冷戰格局，全球南方國家已經開始醞釀著新的不結盟運動。(Reuters)

曾經，這些發展中國家主要地處亞非拉，是西方發達國家不甚重視的窮國，並因各種原因而成為發達國家的附庸。但幾十年來，這種依附性世界格局開始發生深刻變化。特別是隨着中國崛起，全球南方國家也普遍在工業化、現代化進程中獲得明顯進展，並將各自的產業嵌入全球化的分工格局中，逐漸崛起了一批中等強國——亞洲的印度、印尼，中東的伊朗、沙特、土耳其，拉美的巴西、阿根廷，非洲的南非、埃塞俄比亞……與此同時，冷戰後全球南方國家興起了大量區域性合作機制，以解決共同的發展問題，並與大國集團博弈：非洲的非盟，中東的海合會，中亞的上海合作組織，以及中國牽頭的金磚合作機制等等。

在一年多的俄烏衝突中，全球南方國家更顯頭腦清醒，立場堅定。加之，殖民主義的歷史記憶、西方國家干涉他國內政的惡劣記錄，以及在人權主權問題上的雙重標準，導致全球南方國家在俄烏衝突問題上與美國等西方國家保持著距離。這種全球南方國家立場態度的一致性，無疑對美國和西方形成了相當程度的壓力。

當然，俄烏衝突進一步暴露了美國主導的現有國際秩序的霸權本質，這也逼迫世界各國必須思考重建新型國際體系任務的必要性，必須在經濟發展與國家安全之間做出新的統籌協調。面對新的冷戰格局，全球南方國家已經開始醞釀著新的不結盟運動。