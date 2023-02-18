歐盟恢復與中國舉行人權對話　歐盟關切新疆、西藏、香港情況

歐盟與中國在2月17日恢復中斷近4年的人權對話，歐盟對外事務部表示，歐盟關切新疆、西藏、香港等情況，中國則提出歐盟對待難民及移民的種族歧視問題。



歐盟與中國自從2019年4月進行第37屆人權對話後，便因北京對新疆、香港的人權壓迫，以及隨後歐中互相制裁對方官員、議員，關係惡劣而停辦。直到2022年12月歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）訪華，雙方才同意恢復對話。

歐盟對外事務部發表聲明，表示歐中雙方針對彼此的人權發展狀況「深度交換意見」。歐盟對中國持續限制人民基本自由、強迫勞動、缺乏程序正義及司法獨立表達嚴重關切，並提及聯合國人權高級代表所作出新疆人權報告的內容，要求中國盡快落實報告的改善建議。

歐盟點名要求中方釋放具歐盟公民身分的香港出版人桂民海，和新疆、西藏等維權人士，以及2022年11月抗議中國政府封控措施，事後遭到官方逮捕的公民。

中國代表則聚焦在歐盟對待難民和移民的情況，及其顯示的種族歧視和仇外現象。

會談前，多個人權觀察團體發表聯合公開信，反對歐盟恢復與中國的人權對話。歐盟針對外事務部發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）表示正是由於雙方有許多議題要談，且對許多議題立場分歧，所以有重啟對話的必要。