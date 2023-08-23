白宮：雷蒙多將告訴中國　美國不尋求脫鈎

美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）8月22日表示，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪問中國時會傳達美國不尋求與中國脫鈎的訊息。沙利文還談及金磚國家（BRICS）及一帶一路。



談中國

雷蒙多27日至30日訪問北京與上海並與中國政府官員及美國商業領袖會面。沙利文22日會見傳媒期間稱，雷蒙多會強調美方聚焦於「在繼續我們的經濟關係和貿易關係的同時，維護我們的國家安全，並與我們的盟友、夥伴確保具韌性的供應鏈。」

沙利文稱，雷蒙多訪華會加強美國致力維持的與中國經濟關係，美國沒有採取行動減緩中國增長。

他提到，有關近數月來的中國經濟報道，透明度有所下降，中國維持經濟數據透明度很重要。

沙利文又說，美國對世界銀行（World Bank）、國際貨幣基金組織（IMF）的支持並非針對中國，美國也並未聲稱他們是西方機構，與中國的一帶一路倡議相比，包括世界銀行和國際貨幣基金組織在內機構是以非脅迫方式調動大量資金的最佳途徑。

談金磚

沙利文還說，金磚國家是一個非常多元的國家組織，美國不認為金磚國家會成為美國或其他任何國家的地緣政治競爭對手。