日本：中國赴日團隊遊料10月全面恢復

日本觀光廳長官高橋一郎說，中國政府早前宣布將日本納入最新一批的出境團隊遊目的地名單，預計在中國赴日團隊遊將在10月全面恢復。



據日本共同社報道，高橋一郎星期一（8月21日）在記者會上說，預計中國赴日團隊遊將在10月中國國慶長假之後全面恢復。他說，包括中國在內的單月訪日外國人數估計最快在今年內，重返冠病疫情爆發前的水平。

高橋一郎稱，遊客人數激增導致交通擁堵等「觀光公害」令人擔憂。日本觀光廳將致力於提供擁堵信息，引導遊客利用非高峰期出行、前往非擁擠場所等。

據悉，日本觀光廳詢問中國旅行社後得知，因恢復出境團隊遊而推出的中國旅客赴日團隊遊產品大多在8月底之後出發。日本觀光廳將召開面向中國旅行社的說明會，以便為中國赴日遊客提供日本觀光的最新信息。

日本國家旅遊局數據顯示，7月的訪日外國人數為232.06萬人。雖然較2019年7月減少22.4%，但如果不含中國，則增加3.4%。日本觀光廳認為，如果中國遊客因團隊遊恢復而重返，訪日外國人數將恢復至新冠疫情暴發前的水平。

中國文化和旅遊部8月10日宣布，從即日起恢復對日本、韓國、澳洲、英國、德國和美國等多國的出境團隊遊業務。這是中國文旅部公布的第三批出境團隊遊目的地名單。截至目前，中國公民出境團隊遊目的地增至138個。

本文獲《聯合早報》授權轉載

