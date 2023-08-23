美日韓大衛營峰會｜韓國外交部：三方合作與中韓關係互不衝突

韓國外交部稱，韓國與美國和日本進行合作，與韓中關係互不衝突。



據韓聯社報導，韓國外交部發言人任洙奭星期二（8月22日）在例行記者會上說，韓美日合作的目標是共建富有包容性、建設性的合作體系，從而為擴大印太地區自由、和平、繁榮作出貢獻，並不是排斥或排擠特定國家的排他性合作。

他稱，韓美日合作與韓中友好關係並不衝突，韓方堅持「與中方一道基於相互尊重、互惠和共同利益，推動成熟健康的雙邊關係發展」的既定立場。

任洙奭提到，韓國已通過兩國外交渠道向中方說明了韓美日峰會的意義、性質及成果。據他所知，韓美日均已通過各自的外交渠道與中國進行溝通。

據悉，韓國政府正與中日兩國就在彼此方便的時間召開三國高官會議和領導人峰會進行協調。一名韓國外交部官員表示，三方已就重啟韓中日領導人峰會的必要性形成共識，但因日程安排問題，三國高官峰會月內可能難以成行。

美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅本月18日首次在大衛營（Camp David）舉行三國首腦會議，同意把三國軍事合作制度化。三方也在聯合聲明中譴責中國在東海和南中國海的「危險和挑釁行為」，加大對北京的施壓。

中國外交部發言人汪文斌星期一（21日）對上述聯合聲明表示「強烈不滿和反對」，並已向有關方面提出嚴正抗議。汪文斌批評，大衛營會議“「企圖通過各種封閉、排外的小圈子煽動分裂和對抗，重拾冷戰思維」，在海洋和涉台問題上詆毀和攻擊中國，干涉中國內政，蓄意挑撥中國與周邊國家的關係。

韓聯社報道稱，韓國政府在韓美日大衛營峰會結束後向中國介紹會談成果，是在釋放「三國峰會不排斥特定國家」的信息，致力維穩韓中關係。

本文獲《聯合早報》授權轉載

