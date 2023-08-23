習近平於2023年金磚國家工商論壇閉幕式上的致辭全文

中國國家主席習近平於8月22日在金磚國家工商論壇閉幕式上發布致辭，全文如下：

深化團結合作 應對風險挑戰 共建更加美好的世界 ——在2023年金磚國家工商論壇閉幕式上的致辭 （2023年8月22日，約翰內斯堡杉藤會議中心） 中華人民共和國主席 習近平

尊敬的拉馬福薩總統，

各位工商界朋友，

女士們，先生們，朋友們：

祝賀金磚國家工商論壇在南非成功舉辦！

10年前，我和其他金磚國家領導人在南非共同見証了金磚國家工商理事會的誕生。10年來，金磚國家工商界不忘初心，把握機遇，深化合作，為金磚各國經濟社會發展作出了積極貢獻，也為世界經濟增長注入了正能量。

當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，人類社會走到了關鍵當口。是堅持合作與融合，還是走向分裂與對抗？是攜手維護和平穩定，還是滑向「新冷戰」的深淵？是在開放包容中走向繁榮，還是在霸道霸凌中陷入蕭條？是在交流與互鑒中增進互信，還是讓傲慢與偏見蒙蔽良知？歷史的鐘擺朝向何方，取決於我們的抉擇。

「順理而舉易為力，背時而動難為功。」過去幾十年，人類取得了經濟發展和社會進步的顯著成果，就是因為吸取了兩次世界大戰和冷戰的教訓，順應了經濟全球化的歷史潮流，開辟了開放發展、合作共贏的人間正道。當今世界是一榮俱榮、一損俱損的命運共同體。各國人民企盼的，不是「新冷戰」，不是「小圈子」，而是一個持久和平、普遍安全的世界，一個共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。這是歷史前進的邏輯、時代發展的潮流。

10年前，我提出構建人類命運共同體，推動各國把我們共同生活的地球建成一個和睦的大家庭。面對風高浪急甚至驚濤駭浪的考驗，各國要秉持正確的世界觀、歷史觀、大局觀，把構建人類命運共同體的理念轉化為行動、願景轉化為現實。

——我們要促進共同發展繁榮。新興市場國家和發展中國家大多是從殖民主義的歷史泥淖中走出來的。我們經歷千辛萬苦，付出巨大犧牲，獲得了民族獨立，不斷探索符合自身國情的發展道路。我們所做的一切，說到底就是要讓人民過上幸福生活。但是，有的國家不甘心失去其霸權地位，對新興市場國家和發展中國家肆意圍堵打壓。誰發展得好，就要遏制誰﹔誰趕上來了，就要使絆子。我曾多次講，吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明。

每個國家都有發展的權利，各國人民都有追求幸福生活的自由。我提出全球發展倡議，就是推動國際社會走共同發展之路，重振聯合國2030年可持續發展議程。在各國支持下，全球發展倡議日益走深走實，各領域合作項目蓬勃開展。中方願同各國一道，加快推進倡議合作，強化全球發展動能，全面深入推動世貿組織改革，應對共同挑戰，增進各國人民福祉。

——我們要努力實現普遍安全。這些年世界很不太平，不少國家和地區飽經戰亂、人民顛沛流離。國際社會迫切希望消除沖突和戰爭的根源，找到世界長治久安的根本之策。事實表明，不斷擴大軍事同盟，拓展自身勢力范圍，擠壓別國安全空間，必將造成安全困境，導致各國都不安全。只有堅持共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，才能走出一條普遍安全之路。

去年，我提出全球安全倡議，已經獲得100多個國家和國際組織支持。中方願同各方一道，推動全球安全倡議落地生根，堅持對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和，攜手打造安全共同體。

——我們要堅持文明交流互鑒。一朵鮮花打扮不出美麗的春天，百花齊放才能讓世界春色滿園。多姿多彩是人類文明的本色。正因為各國歷史、文化、制度不盡相同，才需要交流互鑒、取長補短、共同進步。蓄意鼓噪所謂「民主和威權」、「自由和專制」的二元對立，只能造成世界割裂、文明沖突。

我提出全球文明倡議，強調促進世界文明多樣性，弘揚全人類共同價值，加強人文交流合作。中方歡迎各國積極參與倡議合作，促進不同文明百家爭鳴、百花齊放，打破交流壁壘，賡續人類文明的薪火。

女士們、先生們、朋友們！

「變化者，乃天地之自然。」當今時代，以金磚國家為代表的新興市場國家和發展中國家群體性崛起，正在從根本上改變世界版圖。新興市場國家和發展中國家過去20年對世界經濟增長的貢獻率高達80%，過去40年國內生產總值的全球佔比從24%增至40%以上。「青山遮不住，畢竟東流去。」無論有多少阻力，金磚國家這支積極、穩定、向善的力量都將蓬勃發展。我們將不斷深化金磚戰略伙伴關係，拓展「金磚+」模式，積極推進擴員進程，深化同其他新興市場國家和發展中國家團結合作，推進世界多極化和國際關係民主化，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。今天，金磚國家同50多個國家聚首南非，不是拉誰選邊站隊，不是搞陣營對抗，而是打造和平發展的大格局。我高興地看到，20多個國家正在叩響金磚的大門，中方真誠歡迎大家加入金磚合作機制！

女士們、先生們、朋友們！

中國堅定奉行獨立自主的和平外交政策，致力於推動構建人類命運共同體。作為發展中國家、「全球南方」的一員，我們始終同其他發展中國家同呼吸、共命運，堅定維護發展中國家共同利益，推動增加新興市場國家和發展中國家在全球事務中的代表性和發言權。中國沒有稱王稱霸的基因，沒有大國博弈的沖動，堅定站在歷史正確一邊，堅定奉行「大道之行，天下為公」。

當前，中國人民正在中國共產黨帶領下以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。中國式現代化主要特徵是人口規模巨大、全體人民共同富裕、物質文明和精神文明相協調、人與自然和諧共生、走和平發展道路。中國式現代化創造了人類文明新形態，展現出現代化的新圖景。希望廣大發展中國家都能從本國國情出發，在借鑒人類優秀文明成果基礎上，探索實現現代化的新路徑。

高質量發展是中國全面建設現代化國家的首要任務。我們致力於貫徹新發展理念，構建新發展格局。過去10年，中國對世界經濟增長的年平均貢獻率超過30%。今年以來，中國經濟保持回升向好態勢。中國具有社會主義市場經濟的體制優勢、超大規模市場的需求優勢、產業體系配套完整的供給優勢、大量高素質勞動者和企業家的人才優勢。中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面不會改變，中國經濟大船將乘風破浪持續前行。

中國將始終是世界發展的重要機遇。我們敞開大門，誰來同我們合作都歡迎。作為一個超大規模經濟體，中國將堅定推進高水平開放，擴大市場准入，縮減外資准入負面清單，提升現代服務業開放水平。我們將持續優化營商環境，落實外資企業國民待遇，打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，構建面向全球的高標准自由貿易區網絡。我們將繼續推進生態文明建設，加快建設美麗中國，積極穩妥推進碳達峰碳中和，促進經濟社會發展全面綠色轉型。展望未來，隨着中國14億多人口整體邁進現代化，中國必將對世界經濟作出更大貢獻，為各國工商界提供更大空間。

女士們、先生們、朋友們！

惟其艱巨，所以偉大﹔惟其艱巨，更顯榮光。只要我們團結一心，加強合作，就無懼前進道路上的任何風險挑戰，就一定能推動人類發展的巨輪駛向更加光明的未來！

謝謝大家。