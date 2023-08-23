BRICS｜普京：金磚國家間經濟關係去美元化正加速發展

金磚國家（BRICS）領導人第15次會晤8月22日至24日在南非約翰內斯堡（Johannesburg）舉行。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）22日發言時表示，峰會將詳細討論成員國之間的貿易，從使用美元結算轉向用本國貨幣進行結算的問題。



在南非第15屆金磚國家峰會第1天，各國領導人22日晚在工商論壇閉幕會上向與會者發表講話。普京透過視像形式在金磚國家峰會上發言，指金磚國家間經濟關係的去美元化進程不可逆轉。

普京說，金磚國家進出口業務的美元份額正在減少，「我們經濟關係的客觀的不可逆轉的去美元化進程正在蓄力中，正在努力制定有效的相互結算和金融貨幣監管的機制。美元在金磚國家的進出口業務中正在減少：去年（2022年）美元份額只有28.7%。」

巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）說，金磚國家的影響力隨着新成員增加而加大，自己支持金磚國家採用共同交易貨幣。他認為，這種貨幣不會取代巴西的本國貨幣。

盧拉還稱，在金磚國家的推動下，全球經濟活力處於全球南方（Global South）。