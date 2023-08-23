加拿大智庫報告：COP26承諾下二十國集團去年化石能源投資創新高

加拿大智庫國際可持續發展研究會（International Institute for Sustainable Development，IISD）22日發佈報告指出，全球20個最大經濟體去年在煤炭、石油和天然氣上投入的公共資金達到了創紀錄的1.4萬億美元（約11萬億港元），為2019年的超過兩倍。



根據有關報告，20國集團（G20）政府去年在化石燃料領域提供的補貼達1萬億美元，此外還有3,220億美元（約2.5億萬港元）的國有企業投資、500億美元（約3,900億港元）的公共金融機構貸款。

該報告的主要作者Tara Laan表示：「這些數字是對我們的重要提醒，雖然氣候變化正在造成越來越嚴重的影響，但20國集團仍將大量資金投入化石燃料。」她認為，各國領導人必須將化石燃料補貼問題提上議事日程。

世界各國領導人兩年前於第26屆氣候峰會（COP26）上同意加快取消「低效」的化石燃料補貼，然而由於新冠疫情和俄烏戰爭引發能源危機及生活成本上升，許多國家政府不得不提供能源補貼和支持消費者。

報告指出，這些投資嚴重限制了實現《巴黎協定》所設定的氣候目標的可能性。隨着新一屆20國集團峰會即將在下個月於德里召開，報告督促各國落實改革化石能源補貼的承諾，將化石能源投資向清潔能源轉移。