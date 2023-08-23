印度挑戰做登月第4國　為何各國爭相登陸月球南極？｜新聞背後

印度「月船3號」（Chandrayaan-3）月球探測器正飛往月球表面，它8月23日會嘗試登陸月球南極。若印度這次任務成功，就會成為繼前蘇聯、美國和中國後，第4個成功登月的國家，更是首個登陸月球南極的國家。各地航天機構爭相盼登陸月球南極，是因為該處可能有寶貴的資源，它們或對科研工作有很大意義。



印度「月船2號」（Chandrayaan-2）2019年嘗試在「月船3號」是次選定的區域附近着陸，但它最終因軟件出錯而墜毀。俄羅斯無人月球探測器「月球-25」（Luna-25）原定8月21日在月球南極着陸，但它8月20日偏離設計軌道並與月球相撞，最後墜毀。美國和中國都計劃進行登陸月球南極任務。

以往各國的登陸月球任務集中於月球赤道區域，月球南極則遠離赤道區域、地形險峻，布滿隕石坑和深溝。

「月船3號」: 圖為印度太空研究組織2023年8月5日發布的照片，顯示「月船3號」進入月球軌道期間拍攝的月球景觀。（Reuters）

● 月球南極或有水源

早在1960年代，科學家就推測月球上可能有水源。在2009年，印度太空研究組織（Indian Space Research Organisation）「月船1號」（Chandrayaan-1）探測器上的美國太空總署（NASA）儀器，探測到月球表面有水。

NASA另一個探測器2009年探測月球南極，發現月球表面下的「水冰」（water ice）。1998年的NASA「月球勘探者」號探測器（Lunar Prospector）發現有證據顯示，月球的水冰最集中於月球南極的陰影區隕石坑中。

「月船3號」: 圖為2023年8月23日，印度新德里民眾祈求「月船3號」安全完成任務。（Reuters）

● 水冰或成寶貴資源

科學家對月球南極的古老水冰感興趣，因為它們或可提供紀錄，有助人類了解月球火山、由彗星和小行星送到地球的物質及海洋的起源。

如果月球水冰足夠，它可成為探索月球任務期間的飲用水來源，也可被用來冷卻設備。水冰也可被分解來產生氫，以作為燃料或產生氧氣，可支援探索火星任務或月球採礦任務。