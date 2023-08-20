俄羅斯「月球-25」探測器失去聯絡＋墜毀　欲首登陸月球南極失敗

俄衛網8月20日稱，俄羅斯國家航天集團（Roscosmos）20日向記者表示，根據初步計算，無人月球探測器「月球-25」（Luna-25）偏離設計軌道並與月球相撞，它已不復存在。



俄衛網引述消息稱：「根據初步分析結果，由於實際脈衝參數與計算值存在偏差，『月球-25』探測器偏離了設計軌道，與月球表面相撞，它已不復存在。」

俄航天集團表示，特別組建的跨部門委員會將調查探測器消失的原因。

Roscosmos在19日已稱，「月球-25」探測器出現異常情況，導致無法過渡到規定參數的預着陸軌道上。

今天按照「月球’-25」號的飛行計劃，下午2時10分發出把探測器轉移到預着陸軌道的脈衝。在執行操作的過程中探測器出現異常情況，這導致無法按照規定參數完成飛行。 Roscosmos於19日發聲明

根據俄衛網和塔斯社，俄羅斯國家航天公司19日在聲明中稱，「今天按照『月球-25』的飛行計劃，莫斯科時間下午2時10分（香港時間19日下午7時10分）發出把探測器轉移到預着陸軌道的脈衝。在執行操作的過程中探測器出現異常情況，這導致無法按照規定參數完成飛行。」當時Roscosmos稱，控制組的專家正分析有關情況。

「聯盟2.1b號」運載火箭8月11日攜帶近50年來首個國產探測器「月球-25」號從東方航天發射場升空。

「月球-25」號本將成為人類歷史上首個在地形險峻的月球南極着陸的探測器。着陸日期預計在8月21日。「月球-25」號探測器的主要任務是取樣研究月壤中是否存在冰。