美國將對中國官員推簽證限制　北京：反對藉涉西藏問題推非法制裁

美國國務院8月22日發布新聞稿稱，正採取行動對部份中國官員實施簽證限制，指控他們參與「強行同化」逾百萬在政府開辦寄宿學校就讀的藏族兒童。中國外交部發言人汪文斌23日回應指，藉涉藏問題對中國官員實施非法制裁，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中方利益，嚴重違反國際關係基本準則，中方對此堅決反對，強烈譴責。



汪文斌說，西藏人權處於歷史最好時期，國際社會對此有目共睹，長期以來，西藏經濟蓬勃發展，社會和諧穩定，文化傳統得到保護和弘揚，各族人民包括宗教信仰自由、使用和發展本民族語言文字的自由在內的各項權利和自由得到充分保障。他指與國際通行做法一樣，中國的寄宿制學校根據當地學生需求設置，在中國各省區都有，在中國西藏一些地區由於海拔很高，人口居住極為分散，特別是牧民孩子上下學，路途遙遠，十分普遍，分散辦學，難以保證老師的數量和教學質量，為保障所有兒童平等享受教育的權利，根據實際需要設置寄宿制學校。

他介紹說，寄宿學校完全看學生和家長的意願和需求，寄宿學生在每個週末和節假日，包括藏曆新年、雪頓節等西藏傳統節日及寒暑假都可以選擇回家，父母可以隨時到校看望子女，也可以根據需要隨時接子女回家。他說同時有關學校普遍開設藏語文、民族舞蹈等傳統文化課程，提供高原傳統食品，學生在校期間也可以穿戴民族服飾，西藏寄宿制學校恰恰是保護西藏人權和文化傳統的生動案例，所謂「強制同化」純屬子虛烏有。

他稱反觀美國，歷史上470多萬印第安土著居民慘遭屠殺，非洲裔、亞裔等少數族裔深受種族歧視之害，近年來美國武裝侵略造成阿富汗、伊拉克、利比亞、敘利亞數百萬人死亡，美方應該切實反躬自省，而不是自封判官，揮舞人權大棒肆意干涉他國內政。

他說要強調的是西藏事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉，美方應當尊重事實，恪守在涉藏問題上的承諾，停止利用涉藏問題干涉中國內政，損害中方利益，立即撤銷錯誤決定，否則中方必將作出堅決有力回應。